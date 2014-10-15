Doğan Holding'den Yeni Şafak yazarına dava

Doğan Holding, bir açıklama yaparak Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük’ün geçtiğimiz pazar (12 Ekim 2014) günkü köşesinde ortaya attığı "Devlet tamamen hukuka uygun şekilde şu an tam 4.6 milyar TL vergi cezasını Doğan Holding'e kesebilir" iddiasını yalanladı ve dava açacaklarını belirtti.

Doğan Holding'ten yapılan açıklamada söz konusu iddia için “Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, tamamen hayal mahsulü, tehdit ve karalama maksatlı iddialara karşı tüm yasal yollara başvurduk" ifadeleri kullanıldı.

Doğan Holding’den yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



“Halka açık bir şirket üzerinde bu şekilde tamamen asılsız itham ve suçlamalarda bulunulması sadece şirketimizin zarara uğratılması ile sınırlı kalmamakta, Grubumuzun yüz binden fazla yatırımcısının menfaatlerini ve Türkiye’de sermayenin hukuk güvencesi altında faaliyet göstermesini de tehdit etmektedir. Bu ticari karalamayla ilgili de yetkili kurumlara gerekli yasal başvuruların yapılmasının öncelikle değerli hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanmaktayız. Hukukun izin verdiği diğer yasal yollara da başvurmayı bu kapsamda bir görev addetmekteyiz. Bu tür iftira ve şantajların yetkili makamlar tarafından cezasız bırakılmayacağına olan inancımızı da vurgulamak isteriz.”

Açıklamada “Holdingimizin toplumsal ve ticari itibarını zedeleyen, ‘vatan hainliği’ gibi ağır bir ithamla Onursal Başkanımız Aydın Doğan’ı doğrudan hedef gösteren bu yazı gazetecilik etiğinin tamamen dışında ve kişilik haklarının ihlali niteliğindedir. Doğan Grubunu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ı doğrudan hedef alan kasıtlı, yanlış, haksız tüm haber ve yorumlara karşı hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması için yasal haklarımızı kullandığımızı da kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.