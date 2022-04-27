Cem Küçük: Son 7 yıla bakınca, 2020-2021 yıllarında elektrik borcunu ödemeyenlerin sayısı düşmüş

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalan evlere ziyareti sonrası tartışılmaya devam eden elektriği kesik abone sayısı hakkında, "An itibarıyla faturasını ödeyemediği için elektriği kesik abone sayısı hepsi 278 bin. Keşke herkes ödeyebilse. Evet enerji ciddi yük. Kimse inkâr etmiyor. Ama son 7 yıla bakınca 2020-2021 yıllarında borcunu ödemeyenlerin sayısı düşmüş. Rakamlar ortada. Şimdi buna da yalan diyenler olacaktır. Hayat pahalılığı inkâr edilemez gerçek. Zaten hepimiz yaşıyoruz. Nesini inkâr edeceğim? Ne versem kabul ederler diyerek gerçekleri çarpıtmamak lazım..." dedi.

Küçük, Kılıçdaroğlu'nun taktiklerinin işe yaramadığını savunduğu yazısında Enerji Bakanlığı'ndan aldığı verileri paylaştı ve şunları kaydetti:

"Ekonominin iyi olduğu dönemlere bakalım. 2015’te 4 milyon 600 bin meskenin, 1 milyon da iş yerleri dâhil 6 milyon 649 bin tüketicinin elektriği kesilmiş.

2016’da 4 milyon 364 bin meskenin, 900 bin ticarethane olmak üzere 5 milyon 252 bin tüketicinin elektriği borcundan dolayı kesilmiş.

2020’de yani pandeminin en yakıcı olarak hissedildiği döneme bakalım: 2 milyon 949 bin ev, 700 bin ticarethanelerle beraber 3 milyon 693 bin tüketicinin elektriği kesilmiş. 2021’de ise 2 milyon 770 bin ev, 700 bin de ticarethane olmak üzere 3 milyon 452 bin kişi borcunu ödeyememiş..."

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