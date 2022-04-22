Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama: 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır, manipülasyondur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir, bu da toplam abone içinde yüzde 0,6’dır" açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dönmez "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır." ifadelerini kullandı.

Elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de yaptığı açıklamada 4 milyon hanenin elektriğinin olmadığını ifade ederek "bunu içime sindiremiyorum" diye konuşmuştu.

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