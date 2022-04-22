Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için faturasını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "4 milyon hanenin elektiriği kesildi 21. yüzyılın Türkiyesinde, bunu içime sindiremiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, "Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Çalar Saat programına katıldı.

""Enerji bir haktır"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Enerji bir haktır. Kendi halkından dolarla borçlanan bir hükümet var. Akıl mantık unutulmuş vaziyette. Bu kararı eşimle birlikte aldık. Eşimin telefonuna borçlar geliyordu. Eşime 'Elektrikler kesildiğinde lütfen haber ver' dedim.

"Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim"

Ben elektrik faturasını ödeyecek mali güce sahibim. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim.

" 4 milyon hanede elektrik yoksa koltuklarında rahat oturan beşli çetenin bunu bilmesini istedim"

4 milyon hanede elektrik yoksa koltuklarında rahat oturan beşli çetenin bunu bilmesini istedim.

Elektrikler kesilince eve geldim. Hazırlık yaptık. Komşularımız tüple aydınlatma araçları getirmişti. Karanlıkta biraz evi aydınlattık. Saat 21.00’de kamuoyuna açıklama yaptım. Bütün komşularıma yürekten teşekkür ederim, akşam yemekler göndermişlerdi. Komşularımız bize destek olmak için lambalarını söndürdüler.

"Hâlâ niçin bunu yaptığımı anlayamamışlar"

Sarayın oligarkları duydu mu acaba? Hâlâ niçin bunu yaptığımı anlayamamışlar. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, önemli olan bu ülkede yaşayan vatandaşların huzuru olması. Bu her siyasi partinin ortak hedefi olmalı. İzledikleri ekonomi politikası en hızlı iflas eden ekonomi politikası oldu.

Aile Destekleri Sigortası getirerek faturasını ödeyemeyenlerin faturasını ödenecek. Sarayın aktörleri bu sigortayı getirmezler. Bu sigorta geldiğinde hiçbir aile aç, karanlıkta kalmayacak. Devlet oligarklara hizmet etmez.

"İktidara sesleniyorum, enerji çeki verin"

Yaşanan bu haksızlığı göstermek istedim. Doğal olarak eleştirenler var. Bu ülkede insanlar mağdur oluyorsa önemli olan mağdurun sesini duyurmak gerekiyor. İktidara sesleniyorum, enerji çeki verin. Yaptığım her eleştirinin arkasına mutlaka bir öneri getiriyorum.

"Elde ettikleri kârları yurt dışına götürüyorlar"

Isparta’yı gördünüz. İnsanlar bir hafta elektriksiz kaldı. Elde ettikleri kârları yurt dışına götürüyorlar. Ben halka söz verdim, iktidar olduğumuzda onların yurt dışına götürdükleri parayı geri getireceğim.

"Rakamları gizleyen bir devlet olur mu?"

İktidar rakamları yayımlamaya korkuyor. Rakamları gizleyen bir devlet olur mu? Saydam bir devlet olması lazım. Saray bir avuç kişiye hizmet ediyor. Az kaldı, göreceksiniz her şey değişecek. Bu ülkeye demokrasiye getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir hane karanlık kalmayacak.

"Asgari ücret açlık sınırının altında"

Emekliler geçinemiyorlar. Bütün konuşmalarımda emeklilere iki bayram asgari ücret kadar ikramiye verilmesini istemiştim. Bu kadar enflasyon var 1100 lira yaptılar. Verdikleri vaatlerin hangisini yerine getirdiler? Artık insaf. Asgari ücret açlık sınırının altında. Hiç kimse endişe etmesin, bu ülke zengin ülkedir. Yeter ki bu ülkeyi aklı fikri hür insanlar yönetsin.

6 liderin zirvesi

6 lider bir araya geleceğiz. Bu sefer ev sahiplerini Uysal yapacak. Sorunları konuşacağız. Seçim güvenliği komisyonun çalışmalarını masaya yatıracağız.

Var olan dokümanlar paylaşılacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’nin maddeleştirilmesi çalışması yapıldı. Bunu da masaya yatıracağız.

"Cumhur İttifakı beşli çetenin ittifakıdır, Millet İttifakı milletin ittifakıdır"

Cumhur İttifakı beşli çetenin ittifakıdır, Millet İttifakı milletin ittifakıdır. Biz milletin bir parçasıyız.

"Az kaldı, herkes sabırla beklesin"

Az kaldı, herkes sabırla beklesin. Bütün vatandaşlardan şunu istiyorum, vicdanınızın sesini düşünün, mutfağınızı düşünün. Dönem değişim dönemi."

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