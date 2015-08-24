Cem Küçük: Şehidin ağabeyi Yarbay Alkan PKK ağzıyla, paralel ağzıyla konuşuyor!

Şırnak’ta PKK’nın saldırısı sonucu hayatını kaybeden yüzbaşı Ali Alkan’ın yarbay ağabeyi Mehmet Alkan cenaze sırasında “Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor" sözleriyle çözüm sürecine tepki göstermişti. Star yazarı Cem Küçük, Mehmet Alkan’ı “paralel yapı ağzıyla, PKK ağzıyla konuşmakla” suçladı. Mehmet Alkan'ın sözleri Twitter'da da çok konuşulan konular arasında yer alırken, Yarbay'ın Alevi olduğu iddiasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bu sabah 24 TV’de yayınlanan programda konuşan Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, Yarbay Mehmet Alkan’ın geniş kesimlerden yankı bulan isyanını yorumladı. Küçük şunları söyledi:

Küçük: Yarbay paralel ağzıyla konuşuyor

“Burada yarbayın kardeşi şehit oldu. Bizim de şehidimiz. Bütün Türkiye’nin şehidi. Allah rahmet etsin. Ama yarbayın yine de, çok da bir şey demek istemiyorum çünkü zamanı değil, böyle dememesi lazım. Sen PKK’ya laf etmeyip devletin başındaki bir numaraya, cumhurbaşkanımıza, başkomutana laf ediyorsan nasıl askerlik yapacaksın. Nasıl PKK ile mücadele edeceksin.

Bir de kullandığın söylem de, yarbay için söylüyorum bunu, paralel ağzıyla, FETÖ* ağzıyla laflardır bunlar. Bunlara gerek yok.

Acısı var. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun o yüzbaşımızın. Ama bu şekilde çözüm süreci bilmem nedir diye FETÖ ağzıyla PKK ağzıyla bu lafları söylemenin gereği yok”

*FETÖ: ‘Paralel yapı’ soruşturması için hazırlanan iddianamede "Fethullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) ifadesi kullanılmıştı.