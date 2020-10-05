T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Küçük, ‘Mavi Marmara’ davasında beraat etti: Hakaret kastımın olmadığı netti, üzdüklerim varsa da herkesten ‘ama’sız özür diledim

05 Ekim 2020 11:22

Cem Küçük, 2010'da Gazze’ye insani yardım taşıdığı sırada saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi hakkındaki tartışma yaratan, “Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tiplerle yolların ayrılması gerek" sözleri nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti.

Küçük, Türkiye gazetesindeki bugünkü yazısında Mavi Marmara ile ilgili tepki çeken sözlerini hakaret etme kastıyla sarf etmediğini söyleyerek, "Üzdüklerim varsa da herkesten ama’sız özür diledim" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle davada kararın geçen perşembe günü çıktığını söyleyen Küçük, şunları kaydetti:

"Bu arada artık Asliye Ceza Davaları’nda da duruşma savcısı oluyor. Duruşma savcısı beraatimi istedi. Hâkime hanım da beraat verdi. Hiçbir hakaret kastımın olmadığı baştan belliydi. Hâkime hanım da 'hiçbir hakaret yoktur' kararını verdi. 3,5 yıl sonra benim Mavi Marmara’dakilere hakaret ettiğimi iddia edenler mahkemede kaybetti."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - İHH, "Mavi Marmara'daki manyak tipler" diyen Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulundu

TIKLAYIN - Akit'ten Cem Küçük'e: İçimizdeki Siyonist deşifre oldu!

Ne olmuştu?

Gazze'ye insani yardım götürülen Mavi Marmara gemisine, İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle Mavi Marmara ile ilgili yargılamayı yapamayacağına karar verdi. Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine 15 Temmuz 2015'te ön inceleme dairesi, savcılığın, "soruşturma açmama kararı"nı tekrar gözden geçirmesini istedi.

Savcılık 30 Kasım 2017’de ikinci defa soruşturma açmayı reddetti ve bu karar da yine Mavi Marmara avukatları tarafından temyiz dairesine taşındı.

Temyiz dairesi, 15 Kasım 2018'de, savcılığın ikinci defa verdiği "soruşturma açmama kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine" hükmetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Savcısı Fatou Bensouda, 2019'un aralık ayında soruşturma dosyasını, "soruşturma açmak için bir dayanak olmadığı" gerekçesiyle üçüncü defa geri çevirdi.
Daha sonra UCM hakimleri, Bensouda'nın kararının yeniden değerlendirilmesi için Mavi Marmara gemisinin kayıtlı olduğu ve konuyu Lahey'e taşıyan Komor Adaları'nın yaptığı talebi reddettiklerini duyurdu.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyla ilgili Türkiye'deki dava Türkiye-İsrail anlaşmasının 4. maddesi gerekçe gösterilerek 2016’da düşürülmüştü. Anlaşma Meclis’ten geçerek de onaylanmıştı.

TIKLAYIN - Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara kararı: İsrail yargılanmayacak

ETİKETLER

mavi marmaracemküçükmanyk tiplerradikal islamcılarözürmahkemeberaat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24