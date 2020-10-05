Cem Küçük, ‘Mavi Marmara’ davasında beraat etti: Hakaret kastımın olmadığı netti, üzdüklerim varsa da herkesten ‘ama’sız özür diledim

Ne olmuştu?

Gazze'ye insani yardım götürülen Mavi Marmara gemisine, İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle Mavi Marmara ile ilgili yargılamayı yapamayacağına karar verdi. Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine 15 Temmuz 2015'te ön inceleme dairesi, savcılığın, "soruşturma açmama kararı"nı tekrar gözden geçirmesini istedi.

Savcılık 30 Kasım 2017’de ikinci defa soruşturma açmayı reddetti ve bu karar da yine Mavi Marmara avukatları tarafından temyiz dairesine taşındı.

Temyiz dairesi, 15 Kasım 2018'de, savcılığın ikinci defa verdiği "soruşturma açmama kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine" hükmetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Savcısı Fatou Bensouda, 2019'un aralık ayında soruşturma dosyasını, "soruşturma açmak için bir dayanak olmadığı" gerekçesiyle üçüncü defa geri çevirdi.

Daha sonra UCM hakimleri, Bensouda'nın kararının yeniden değerlendirilmesi için Mavi Marmara gemisinin kayıtlı olduğu ve konuyu Lahey'e taşıyan Komor Adaları'nın yaptığı talebi reddettiklerini duyurdu.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyla ilgili Türkiye'deki dava Türkiye-İsrail anlaşmasının 4. maddesi gerekçe gösterilerek 2016’da düşürülmüştü. Anlaşma Meclis’ten geçerek de onaylanmıştı.

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