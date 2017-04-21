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İHH, "Mavi Marmara'daki manyak tipler" diyen Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulundu

Cem Küçük sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti

21 Nisan 2017 12:38

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gazze'ye yönelik ambargoyu delmek için  31 Mayıs 2010'da yola çıkan, İsrail askerlerince düzenlenen operasyonda 10 kişinin öldüğü 56 kişinin yaralandığı Mavi Marmara gemisinde bulunanlar için "manyak" ifadesinin kullanan Cem Küçük hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.  
Cem Küçük sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti.

Mavi Marmara şehit aileleri adına Av. Gülden Sönmez konuştu. Sönmez, şunları söyledi: 
"İsrail ve Türkiye'deki dostları, Mavi Marmara'yı anmayı bırakın dediler, bırakmadık. Mavi Marmara meselesi unutulsun dediler unutmadık. Mavi Marmara bu ümmetin gururudur. İslamcıları tasfiye et çağrısı yapanlar, medet umdukları kişilerin de 'İslamcı' olduğunu, Kudüs için birlikte yürüdüğümüzü anlayamazlar."

Cem Küçük’ün “Mavi Marmara’daki manyak tipler” sözü tartışma yarattı

Cem Küçük’ün, 2010'da Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi hakkında söyledikleri tartışma yaratmıştı. Küçük’ün, 1ANtv’de 16 Nisan’daki referandum sonrası sürece ilişkin yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP başına geri döndükten sonra "Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tiplerle" yollarının ayrılması gerektiğini söylemesi büyük tepki görmüştü.

21 Nisan Cuma günü (Bugün) saat tam 11.00 da 81 vilayette  eş zamanlı olarak, savcılıklara gidilere ve Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sinop İHH başkanı Cemalettin Koca, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Marmara gemisinde şehit düşen bu vatanın evlatlarına (Manyak) yakıştırmasında bulunan İsrail dostu Cem küçük hakkında tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak savcılıklara müracatta bulunarak kendisinden şikayetçi olacağız"

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İnsani Yardım VakfıİHHGazzeambargoİsrailMavi Marmara

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