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Akit'ten Cem Küçük'e: İçimizdeki Siyonist deşifre oldu!

"Pek çok sefer ipin ucunu kaçıran Cem Küçük isimli gazeteci..."

20 Nisan 2017 13:44

Yeni Akit gazetesi, Cem Küçük'ün 2010'da Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi hakkındaki tartışma yaratan “Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tiplerle yolların ayrılması gerek" sözleri sonrası "İçimizdeki Siyonist deşifre oldu! Mavi Marmara için skandal sözler" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Siyonistlerin sözcüsü gibi konuşan ve Müslüman düşmanları ile aynı dili kullanan Cem Küçük" ifadesi kullanılırken, Küçük'e İHH Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Sönmez'in de tepki verdiği belirtildi. Sönmez'in  "Seni dava manyağı yapacağız içimizdeki İsrailli Cem Küçük" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yeni Akit, AKP'li Cem Küçük için, "pek çok sefer ipin ucunu kaçıran Cem Küçük isimli gazeteci gerçek yüzünü deşifre etti" dedi.

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