Cem Küçük'ten Aydın Doğan'a tehdit: Bu daha başlangıç, daha çok şey göreceksin!

Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, daha önce "büyük vergi cezası yolda" yazısı ile başlattığı, ardından "Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın tasfiye edileceğini" öne sürdüğü Doğan Grubu'na yönelik tehditvari açıklamalarını bugün kaleme aldığı yazıda da sürdürdü. Küçük, üstü kapalı bir şekilde "Aydın Doğan'a Ahmet Hakan'ı gazetede barındırmaması gerektiğini" dile getirerek, aksi halde iş dünyasında çokca konuşulduğunu iddia ettiği "Doğan’ın Erman Ilıcak’la ortak İzmir Bayraklı’da yapmayı planladığı denize sıfır gökdeleninin yoğun bir şekilde gündeme geleceğini" söyledi.

Küçük'ün Yeni Şafak'ta "Bu daha başlangıç Aydın Doğan... Daha çok şey göreceksin!" başlığıyla yayımlanan(24 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Cumartesi günkü yazımdan sonra telefonum susmadı... Medya dünyası ve iş dünyasından çok sayıda telefon geldi iki gündür. Medyadan arayanlar genelde Ahmet Hakan’la ilgili yazdığım şarap hikayesini soruyor. Ahmet Hakan’ın aşağılık komplekslerini bildiklerini ama bu derece rezaletin artık gerçek olamayacağını söylüyorlar. Daha önce de yazdıklarım gibi bu aktardığım olay yüzde 100 gerçek. Hiç abartısı yok. Aydın Doğan bu devletin üst düzey aktörlerine kukla Ahmet’i nasıl anlatıyorsa ben de aynen sizlere aktardım...

İş dünyası bugünlerde Aydın Doğan’ın Erman Ilıcak’la ortak İzmir Bayraklı’da yapmayı planladığı denize sıfır gökdeleni konuşuyor. Doğan Ahmet Hakan gibi tetikçileri beslemeye devam ettikçe daha çok böyle skandalı gündeme gelecek. Bu daha başlangıç... Denize sıfır gökdelenin her türlü iznini çıkardığını düşünüyor Aydın Bey. CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden henüz ruhsat alınmadı ama Kemal Bey’e bir telefonla o ruhsat çıkar diyor.

Aydın Doğan o gökdeleni İzmir Bayraklı’ya yapar mı bilemem ama o gökdelen arazisinin önündeki tescil edilmiş tarihi binaları iyi bilirim Aydın Bey. Yeniden altını çiziyorum, o binaların hepsi tescil edilmiş tarihi binalardır. O binaların dibine bir gökdelene izin verilip verilmeyeceğine Anıtlar Kurulu karar verir. Anıtlar Kurulu’nun kararlarının Belediye Meclisi’nin üzerinde olduğu bir hukuk gerçeğidir. Sonra hani siz tabiatı ve tarihi korumak konusunda çok duyarlıydınız Aydın Bey? Hani betonlaşmaya karşıydınız? Hani inşaat rantlarına savaş açmıştı Hürriyet gazetesi? Gazeteleriniz Gezi olaylarına tam destek verdi. Denizin tam dibine ve tarihi binaların tam arkasına dev beton gökdelen dikmek çevre katliamının ağababasıdır. Onur ve haysiyeti olan tüm Doğan Medya çalışanlarına soruyorum...

Sizin patronunuz çevreyi ve tarihi katledip denizi kirletecek dev beton bloklar dikince makbul oluyor da gazetesi olmayan müteahhitler yapınca mı makbul olmuyor? Doğan Medya yazarları Beyoğlu Demirören AVM olayında ortalığı inletti ama Demirören ailesi Milliyet-Vatan’ı satın alınca hepsi birden dut yemiş bülbüle döndüler. Aydın Doğan medyası özellikle paralel Eyüp Can ve Radikal aracılığıyla resmen şantajla iki gazetesini Demirören’e sattı o süreçte.

Bayraklı’daki araziye başka bir işadamı çivi çakmak istese Hürriyet ve Radikal ortalığı inletirdi. Mesela AK Parti’ye yakın bir işadamı bu gökdeleni yapmaya niyetlense hemen twitter, facebook sayfalarında hükümet muhalifleri yaygaraya başlarlardı. Belirli haber siteleri devreye girer veryansın ederlerdi. Türkiye’yi dışarıya jurnallemek için sırada bekleyenler çoktan New York Times’a, CNN’e, Guardian’a üçer beşer haber geçerler, o yayın organları da böyle bir fırsatı asla kaçırmazlardı. Ama nedense bu ülkede başkaları yeşil alanları yok edip, tarihi yerlerin üstüne bina dikmek istediğinde bunlar asla sorun olmaz.

Ama Aydın Doğan o tescilli tarihi binaların gereksizliğini anlatan yazı dizileri yaparlar. Kukla Ahmet de yalı-gökdelen modeli ile Aydın Bey’in mimari alanda devrim yaptığını yazar. Hatta CNN Türk’te uzmanlar çağırılır o binanın niçin yapılması gerektiği yönünde programlar yapılırdı. Solculuk yapan Radikal’deki sözde bazı devrimciler şimdi ağızlarını açamazlar. Çünkü patronları yapıyor.

İşte siz bu kadar ikiyüzlü olduğunuz için millet de devlet de Doğan Medya zihniyetine itibar etmiyor... İşinize geldi mi çevreci, işinize geldi mi betoncu oluyorsunuz. Siz busunuz. Yıllarca bu millete böyle zulmettiniz. Çıkarınıza dokunuldu mu kıyamet kopardınız. Ama artık devriniz bitti.

Bir sözüm de CHP ve taraftarlarına. Gezi’de, orada burada kıyamet kopardınız. Şimdi İzmir Bayraklı’da tarihi binaların olduğu bir arsanın üzerine Aydın Doğan gökdelen yapmak istiyor. Hadi bakalım. Tarihe, çevreye ne kadar meraklısınız görelim. Taksim’de altı ağaç için yaptığınız eylemi şimdi İzmir’de yapın. Bekliyoruz.