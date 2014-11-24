Ekrem Dumanlı da Cem Küçük'ü 'MİT ajanı' olmakla suçladı

Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'la Yeni Şafak yazarı Cem Küçük arasındaki tarrtışmayla ilgili yorumda bulundu. Ahmet Hakan gibi Dumanlı da Cem Küçük'ü "tetikçilik"le suçlayarak, "Bu tip adamlar kendilerine meslek seçmeli; ya gazeteci olsunlar yahut ajan" dedi.

Dumanlı'nın Zaman'da "Altından kalkamazsınız" başlığıyla yayımlanan(24 Kasım 2014) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Eskiden bir gazeteye “istihbaratla ilişkisi var” denildi mi itham altında bulunan kişilerin yüzü kızarırdı.. Şimdi kendini” istihbarat elemanı” diye tanıtan arsız köşe yazarları ve muhabirler türedi. İnsanları tehdit etme cüretini gösteren bu nadanlara ne gazete yönetimleri “ayıptır, yapma” diyor; ne de devletin istihbarat örgütü “yahu kendini rezil ettiğin bir tarafa, bizim itibarımızı sarsıyorsunuz” diyor. Hal böyle olunca tehdit, şantaj, korkutma, yıldırma gibi insanlık dışı mafyatik davranışlar medya dünyasında kol geziyor. Geçenlerde Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Şafak'taki biri ile ilgili devlet yöneticilerini göreve çağırarak bu tür kişilerin kimlikleri, görevleri vs. hakkında açıklama istedi. Haklı. Bu tip adamlar kendilerine meslek seçmeli; ya gazeteci olsunlar yahut ajan. İkisini beraber götürürüm deyip ona buna şantaj yapanlar, eninde sonunda adaletin karşısına çıkar ve hesaba çekilir. Üstelik yeryüzünde böyle bir gazetecilik modeli de yok, istihbarat şekli de...