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Kültür-Sanat

Cem Karaca'nın hayatı tiyatro oyunu oldu

Sanatçının hayatı ve şarkıları Renan Bilek'in yazdığı 2 perdelik oyunda sergilenecek

18 Şubat 2016 20:13

Cem Karaca’nın hayatı, doğumundan ölümüne bestelediği şarkıların canlı performansları eşliğinde tek kişilik bir tiyatro oyununa dönüşüyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre; Cem Karaca'nın 58 yıllık ömründe, hem Anadolu rock tarihinin en parlak, hem Türkiye siyasetinin en çalkantılı dönemlerine tanıklık etmiş Cem Karaca’nın yaşamöyküsüyle ilgili yapılan ilk çalışma.

Oyunculuğu kadar, 1998 yılında çıkardığı “Leke” isimli rock albümü ve verdiği konserler vesilesiyle müzisyen kimliğiyle de tanınan Renan Bilek’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Ömrüm”, 2 perdelik bir eser. Oyunda Renan Bilek’e müzikleriyle Eylem Pelit Orkestrası eşlik edecek ve Cem Karaca şarkılarını kronolojik bir sırayla çalacak.

“Ömrüm”ün ilkgösterimi 26 Şubat Cuma akşamı, saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapılacak. Biletleri Biletix ve merkez gişelerinde.

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