Cem Karaca'nın son sözü "Allahu Ekber" oldu

Cem Karaca, ölümünün 12’nci yılında Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede anıldı. Karaca’nın eşi İlkim Karaca eşinin ölüm gününü “Bir pazar günü bu dünyadan göçtü. Allah’ın huzuruna giderken son sözü Allahu Ekber oldu” sözleriyle aktardı.

Cem Karaca, ölümünün 12'nci yılında, önceki gün Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesi ile anıldı. Geceye; Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Erol Evgin, Mehmet Soyarslan, Melihat Gülses, Nur Yoldaş ve Can Ceyhun Sümer gibi isimler katıldı.



Gecede konuşan Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, unutulmaz sanatçı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "Bir pazar günü, sabaha karşı, son sözü 'Allahu ekber' diyerek bu dünyadan göçtü. Çok şarkılar söyledi. Başka ülkedeki insanların derdini de kendi derdi gibi bildi. Çok şiirler yazdı ama son sözü, Allah'ın huzuruna giderken, 'Allahu ekber' oldu."

İlkim Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cem, 'Hayatta artık neyi isteyip neyi istemediğimi iyi biliyorum' derdi. Bazı yaptıklarından çok pişmanlık duyduğunu söylerdi. 'Namus Belası' ve 'Dadaloğlu' parçaları da pişmanlıkları arasındaydı. Ben Cem'in derviş dönemine denk geldim. Seslendirdiği bu şarkılar için bana pişman olduğunu söylerdi".



Karaca'nın beşinci eşi olan İlkim Karaca, "Hayatı boyunca en çok beni sevdiğini söyledi. Alman bir nişanlısı varmış zamanında, onun da gözleri mavi ve sarışınmış. Galiba bende onu buldu" diye konuştu.