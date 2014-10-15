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Cem Garipoğlu'nun ailesinden DNA örneği alındı

Garipoğlu ailesinden alınan DNA örnekleri intihar eden Cem Garipoğlu'nunkilerle karşılaştırılacak

15 Ekim 2014 14:08

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasını çarptırılan ve kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun anne ve babası, Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Örnekler, Cem Garipoğlu'nun DNA profili ile karşılaştırılacak.

Münevver Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle alınan mahkeme kararı doğrultusunda, Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu ve babası Mehmet Nida Garipoğlu, sabah saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kurumda yarım saat kalan Garipoğlu çiftinden, DNA analizi için kan ve tükürük örneği alındı. Örnekler ile intihar eden Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA profili, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde karşılaştırılacak.

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