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Cem Garipoğlu'nun mezarı tartışmaya yol açtı

Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve kaçtığıyla ilgili sosyal medyada bazı iddialar yer alıyor

13 Ekim 2014 15:04

Münevver Karabulut’un cezaevinde intihar eden katili Cem Garipoğlu’nun mezar taşına isminin yazılmaması dikkat çekti. Önceki gün Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Garipoğlu’nun mezarını dün kimse ziyaret etmedi.

 

Aile kamera görüntülerini istiyor

 

Habertürk'te yer alan habere göre, cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun intiharıyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, cezaevindeki kamera görüntülerini beraber izlemeyi talep edeceklerini söyledi. Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve kaçtığıyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla iddianın yer aldığını belirten Av. Epözdemir şunları söyledi: “Sosyal medyada, görsel basında, kitle iletişim araçlarında ne yazık ki böyle bir algı oluşmuş durumda. Bir hukukçu olarak ben çok inanmasam da, kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için savcılıktan, cezaevindeki kamera görüntülerini izlemeyi talep edeceğiz.”

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