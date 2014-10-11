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Cem Garipoğlu başına poşet geçirip, çamaşır ipiyle kendini asmış

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezası alan Cem Garipoğlu, sabah infaz koruma memurları tarafından bulundu

11 Ekim 2014 00:52

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezası alan Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etti. Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğduğu öğrenildi.

NTV'nin haberine göre, Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cem Garipoğlu, Silivri 5 No'lu Cezevi'nde intihar etti. Cem Garipoğlu'nun cesedi, infaz koruma memurları tarafından sabah 08.00'de, tek başına kaldığı 3'lü koğuşunda bulundu.

Cezaevi savcılığının yaptığı incelemenin ardından Garipoğlu'nun cesedi, cenaze aracına konuldu. Jandarma eşliğinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Garipoğlu'nun cezaevinde 3'lü koğuşta tek başına kaldığı, kamera sisteminin ise koğuşun ortak avlusunda bulunduğu belirtildi.

 

Başına poşet geçirip, çamaşır ipiyle kendini boğmuş

 

Kamera görüntülerinde yapılan incelemede, koğuşa kimsenin girmediği görüldü.

Koğuşun en son 02.00'de kontrol edildiği, ilk incelemelerde olayın 02.00 ile 08.00 arasında olduğu tespit edildi.

Garipoğlu'nun koğuşundan aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçtiği, başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğduğu öğrenildi.

 

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