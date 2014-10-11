Cem Garipoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun (24) cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı içindeki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anne Tülay Garipoğlu sabah saatlerinde Cem Garipoğlu’nun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine götürüldüğü sırada cenaze aracına bindi. Görüntülenmemek için yüzünü şalla kapatan anne Garipoğlu, araç kapıya kadar yanaştıktan sonra indi.

DHA'nın haberine göre, cenaze namazı kılmak için saf tutulduğunda Garipoğlu ailesi kameralardan uzak kalmak için arka sıralara geçti. Cenaze namazında Mehmet Nida Garipoğlu, Tülay Makbule Garipoğlu ve Levent Garipoğlu yan yana saf tuttu. Cemaatin arkasına geçen Garipoğlu ailesi hep birlikte namaz kıldı. Anne Tülay Makbule Garipoğlu cenaze namazına eşlik etti. Anne başını öne eğerek hem namaz kıldı hem de görüntü vermemeye çalıştı.

Namazı dışarıdan getirilen imam kıldırdı

Şakirin Camii’nde Cem Garipoğlu ile beraber bir kişinin daha cenaze namazı kılındı. Camiye iki cenaze için iki imam geldi. İmamların cenazeleri ayırmaması isim duyurusu yapmaması dikkat çekti. Her iki cenaze için de peşpeşe helallik alındı. Cenaze namazı helallik alan imamlar tarafından değil de dışardan gelen üçüncü bir kişi tarafından kılındı. Namazı kıldıran kişinin Garipoğlu ailesi tarafından getirildiği öğrenildi.

Cem Garipoğlu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi. Basın mensuplarının mezara yaklaşmasına izin verilmedi.

Cenaze aracı yolda durdu

Cem Garipoğlu'nun Karacaahmet Gasilhanesi'ndeki cenaze işlemleriyle ağabeyi Levent Garipoğlu ve dayısı Sedat Erol ilgilendi. Anne Garipoğlu ve aile üyeleri gazetecilerin takibini önlemek için cenaze aracına binmedi. Adli Tıp Kurumu'ndan hızla çıkan cenaze aracı yaklaşık bir kilometre sonra yol kenarında durdu. Anne Tülay Garipoğlu burada cenaze aracına bindi. Bu sırada korumalar cenaze aracının arka kapısını açarak görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı. Anne Garipoğlu ön kapıdan bindi. Cenaze aracı hızla yol aldı.Gazetecilere görüntü vermek istemeyen anne Tülay Makbule Garipoğlu cenaze çıkarıldığı sırada arka kapıdan çıkarak kendisini kadınlar tuvaletine kilitledi. Arka kapıya giden bir araç anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu alarak camiye götürdü.