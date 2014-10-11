Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun intiharına tepkili: Cezasını çekmeliydi

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun kaldığı cezaevinde intihar etmesi üzerine Karabulut ailesi, “Çocuk mezarında nasıl rahat uyuyacak, bunca çekilenlerden sonra. Biz, Cem Garipoğlu'nun cezasını çekeceğini, intihar edeceğini beklemiyorduk” dedi.

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Cem Garipoğlu, Silivri 5 No'lu Cezevi'nde intihar etti.

Cem Garipoğlu'nun cesedi, infaz koruma memurları tarafından sabah 08.00'de, tek başına kaldığı 3'lü koğuşunda bulundu.

Cezaevi savcılığının yaptığı incelemenin ardından Garipoğlu'nun cesedi, cenaze aracına konuldu.

Jandarma eşliğinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Garipoğlu'nun cezaevinde 3'lü koğuşta tek başına kaldığı, kamera sisteminin ise koğuşun ortak avlusunda bulunduğu belirtildi.

Koğuşa kimse girmedi

Kamera görüntülerinde yapılan incelemede, koğuşa kimsenin girmediği görüldü.

Koğuşun en son 02.00'de kontrol edildiği, ilk incelemelerde olayın 02.00 ile 08.00 arasında olduğu tespit edildi.

Başına poşet geçirip, çamaşır ipiyle kendini boğdu

Garipoğlu'nun koğuşundan aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçtiği, başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğduğu öğrenildi.

Başsavcı teşhis etti

Cem Garipoğlu'nun teşhisi, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun yaptı.

Garipoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Toprağa yarın verilecek

Kuruma gelen Cem Garipoğlu'nun dayısı Sedat Erol'un, yeğeninin toprağa verilmesi işlemlerini başlatabilmek için defin ruhsatını aldığı öğrenildi.

Garipoğlu'nun cenazesinin yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verileceği kaydedildi.

Otopsi yapıldı

Adli Tıp Kurumu'nda Garipoğlu'na otopsi yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren otopsinin, Türkiye'nin de imza koyduğu "BM Hukuk Dışı Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesi ve Soruşturulmasına İlişkin Kılavuz" olarak da bilinen Minnesota Protokolü'ne göre yapıldığı belirtildi.

Kurum uzmanlarınca gerçekleştirilen otopsinin, protokol uyarınca görüntülü kaydedildiği bildirildi.

Yetkililer, cezaevindeki ölüm vakalarında herhangi bir işkenceye maruz kalınıp kalınmadığının belirlenebilmesi için otopsinin bu protokole göre yapıldığını ifade etti.

Otopsi raporunun hazırlanmasının yaklaşık bir ay sürebileceği bildirildi.

‘İntiharı beklemiyorduk’

Garipoğlu’nun intiharıyla ilgili Karabulut ailesinden de ilk açıklama geldi.

Münevver Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut, olayla ilgili fazla söylenecek sözleri olmadığını ifade etti.

Cem Garipoğlu'nun intihar etmesinin yeğeninin mezarında rahat uyumasını sağlamayacağına dikkati çeken Karabulut, "Çocuk mezarında nasıl rahat uyuyacak, bunca çekilenlerden sonra. Biz, Cem Garipoğlu'nun cezasını çekeceğini, intihar edeceğini beklemiyorduk. Bu, tasvip etmediğimiz bir olay" diye konuştu.

Karabulut’a vahşi cinayet

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da 17 yaşında Bahçeşehir'deki bir villada sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmişti.

Karabulut'un öldürüldükten sonra başı testereyle kesilerek Etiler'de bir çöp konteynerine atılmıştı.

Cinayetten 197 gün sonra Eylül 2009'da teslim olan Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürmek suçundan 18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.