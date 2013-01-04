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Politika

Hüseyin Çelik: Başbakan Erdoğan, He-Man değil!

AKP'li Hüseyin Çelik, 'Öcalan ile görüşülür, Ahmet ile Mehmet ile görüşülür, terör örgütüne silah bıraktırılmaya çalışılır. Gayret budur' dedi

04 Ocak 2013 19:49

Milletvekillerin Abullah Öcalan’la görüşmesini değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, bu yangına kim su dökmek isterse “buyrun dökün” diyeceklerini ifade etti. BDP’lilerin “Başbakan isterse sorunu çözer” açıklamasına da tepki gösteren Çelik, “Başbakan He-Man değil” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP’li Ayla Akat Ata’nin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşme yapmasını değerlendirdi.

Hüseyin Çelik, özetle şunları söyledi:

“1984 yılından beri terör dediğimiz bir yangın var. Canlarımızı, mallarımızı yakıyor. Çocukların genç yaşta toprağa düşmesinden müzdarip oluyoruz. İktidar olarak bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Terör örgütü var oldukça, ellerinde silahla Türkiye’ye saldırmaya devam ettikçe, terörle kararlı mücadele devam edecektir.

Hard Power ve Soft Power diye iki güç vardır. Üçüncü güç olarak da smart power, akıllı güç olarak tanımlayabiliriz. Duygularınızı aklın önüne geçirirseniz felakete süreklersiniz. Türkiye’nin üniter yapısını pazarlık yapmayız. Bu yangına kim 'bir kova su da ben dökmek istiyorum' derse 'buyrun' diyoruz. Çocuklarımız ölmesin. Sevgileri büyütelim, nefreti büyütmeyelim. Bütün derdimiz budur.

Tek amaç terör örgütüne silah bıraktırmaktır. Silahların susması değildir. Yangın olmasa da itfaiye teşkilatı vardır. Bir terörist, terör faaliyeti varsa güvenlik güçleri onun üzerine gider. 'Güvenlik güçleri silah bırakacak mı?' sorusu abesle iştikal eder. Bu yangını kim söndürürse müteşekkir oluruz.

Siyaset kurumu bu işte muhataptır. CHP de BDP de muhataptır. Çözüme katkı sunmak isterse BDP’ye eyvallah deriz. Hala vakit çok geç değil, BDP silahlı örgütün vesayetinden kurtulabilirse barışa katkıda bulunabilir. Başbakan ve hükümet bu sorunu çözmek için taşın altına elini değil, gövdesini koymuştur. BDP’liler ‘Başbakan isterse bu sorunu çözebilir’ diyor. Başbakan He-Man değil.

Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Türkiye’nin bütünlüğünü kimseyle müzakere konusu yapmayız.”

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