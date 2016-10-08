Çelik: Annem beni evlendirmiyor

Paylaştığı çıplak albüm pozları ile çok konuşulan Çelik, 19'uncu albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

Barış Manço tarzı bıyıklarıyla hayranlarına müzik ziyafeti veren Çelik, "Albümde 90'lı yıllardaki şarkılara benzeyen Çelik parçaları var. İskender Paydaş'la çalıştım. 'Hercai' gibi en az 10 hitim bulunuyor. Yenileri de iyi" dedi.

'Annem evlenmemi istemiyor'

Bulunduğu yerden memnun olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ülkenin neresine gidersek gidelim, sevgi görüyorum. Huzurlu ve mutluyum" diye konuştu. Şarkıcı, Buket Saygı'dan boşandıktan sonra nikah masasına oturmama nedenini; "Anneme 'Beni evlendir' diyorum ama annem istemiyor. Ben her evliliğe hazırım. İkinci, üçüncüye hazırım da evlenemiyorum' diye açıkladı.