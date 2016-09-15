Çelik ikinci kez çıplak poz verdi

Son dönemde sık sık yaptığı imaj değişikliği ile gündeme gelen 90'lı yılların ünlü ismi Çelik, 2014 yılında yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemediği için hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem Taş için ikinci kez soyundu. Çelik daha önce albüm kapağı için çıplak poz vermişti.

Sosyal medya adresinden bu fotoğrafı paylaşan Çelik altına; 'Özgürlük olmadan sanat olmaz. Sanat sadece kendi kendine koyduğu kısıtlamalarla yaşar, gerisi sanatı öldürür.' mesajını yazdı.

Fotoğraf ne anlatıyor?

Fotoğrafın olay ile alakasını anlamayan takipçilerine ise Çelik şu cevabı verdi;

Ağrı'da hastaneye gidemediği için 2 yaşında ölen ve babası tarafından çuvala koyularak ölüsü karlı köy yolundan taşınan evladın dramına dikkat çekmek için aşağıdaki linkteki makale ve tepki verdiğiniz fotoğraf yayınlandı. Bunu anlamaktan aciz ve görmemezlikten gelen ve umursamayan akla benin hiç bir sözüm olmaz eleştirisi ise hiç umurumda olmaz.... Bu amacın neyi görmezden geldiği ise benim sorunum değildir. Bu yazımı ülkemde görmekten büyük üzüntü duyduğum o fotoğrafa adıyorum. Ben onun acısını paylaşamadım, onların acılarına melhem olamadım. Onları derinden anlayamadım. Ama hiç değilse bu mektup ile onların üzüntüsünü paylaşabilmek istiyorum.