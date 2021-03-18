Celal Ülgen’den milletvekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu yorumu: Berberoğlu olayının yeniden yaşanmaması için beklenebilirdi

Hukukçu Celal Ülgen, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP’li Enis Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurusunu işaret etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Ülgen, “Kararların kesinleşmesi düzenlemeleri anayasaya bireysel başvuru yolunun açılmasından önce konulmuştur. Bu yolda yasalarda ‘beklenmeli’ diye bir düzenleme yoktur ama bazı konularda gelenekler, demokratik uygulamalar dikkate alınarak Berberoğlu olayının yeniden yaşanmaması için beklenebilirdi” ifadelerini kullandı.

Ülgen, Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının düşürülmesinin hukuki bir sürecin devamı niteliğinde olmadığını belirterek, “Tam tersine, hukukun eğilip büküldüğü ülkemizde siyasi iktidarın oynadığı iktidarda kalma oyunlarının beklenen sonucudur. Bilindiği gibi benzer uyarılar Berberoğlu fezlekesinin okunması sırasında da yapılmış ancak iktidar kendi bildiğini doğru saydığı için tarihimize Anayasa Mahkemesi kararı ile milletvekilliği iade edilen bir Meclis kararının da yer almasına neden olunmuştu” dedi.