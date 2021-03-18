T24 LogoT24 Logo
Gündem

Celal Ülgen’den milletvekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu yorumu: Berberoğlu olayının yeniden yaşanmaması için beklenebilirdi

18 Mart 2021 08:11

Hukukçu Celal Ülgen, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP’li Enis Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurusunu işaret etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Ülgen, “Kararların kesinleşmesi düzenlemeleri anayasaya bireysel başvuru yolunun açılmasından önce konulmuştur. Bu yolda yasalarda ‘beklenmeli’ diye bir düzenleme yoktur ama bazı konularda gelenekler, demokratik uygulamalar dikkate alınarak Berberoğlu olayının yeniden yaşanmaması için beklenebilirdi” ifadelerini kullandı.

Ülgen, Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının düşürülmesinin hukuki bir sürecin devamı niteliğinde olmadığını belirterek, “Tam tersine, hukukun eğilip büküldüğü ülkemizde siyasi iktidarın oynadığı iktidarda kalma oyunlarının beklenen sonucudur. Bilindiği gibi benzer uyarılar Berberoğlu fezlekesinin okunması sırasında da yapılmış ancak iktidar kendi bildiğini doğru saydığı için tarihimize Anayasa Mahkemesi kararı ile milletvekilliği iade edilen bir Meclis kararının da yer almasına neden olunmuştu” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Milletvekilliği düşürüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda 3 saat 20 dakika bekleyip daha sonra HDP'nin Meclis'teki Grup Odası'na geçen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi kararı açıklanana kadar burada bekleyeceğini söyledi. Gergerlioğlu kararının ardından HDP'ye kapatma davası açıldı.

TIKLAYIN - HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
TIKLAYIN - TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: AYM'ye bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil
TIKLAYIN | Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Bu anayasayı çiğneyen siyasi bir karar
TIKLAYIN - 13 yıl sonra ilk kapatma davası: HDP kendini feshedebilirse dava düşebilir
TIKLAYIN - Türkiye’de hangi partilere kapatma davası açıldı?

 

Celal ÜlgenFaruk GergerlioğlAnayasa MahkemesiEnis Berberoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24