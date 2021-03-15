TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: AYM'ye bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı ile ilgili konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil" dedi. Şentop, Gergerlioğlu'nun AYM'ye tedbir başvurusu yaptığını ve bunun reddedildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, bir gazetecinin "Cuma günü Gergerlioğlu kararının Meclis'e geldiğini söylediniz ve kendisi de 'AYM'ye başvuru yaptım, Meclis Başkanlığı bu kararı beklemelidir' diye tweet attı. Meclis, AYM kararını bekleyecek mi? sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'daki hükme göre kesin hükmün Genel Kurul'a bildirilmesiyle milletvekilliği sone erer diyor. Meclis Başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesim hüküm de bir ceza davası söz konusu olduğundan, adli yargı içindeki süreçler tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir bizim sistemimizde. Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrudan etki etmiyor. Yatay etki ediyor.

Kesin hüküm Anayasa'ya göre bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama bir tedbir başvurusu yaptığını, bunun da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini de öğrendim."

Ne olmuştu?

HDP HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmış ve onanan ve dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı.

HDP'li Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.