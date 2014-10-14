Medet Ünlü cinayetinin tetikçisi, jammer ile saklanmış

2013 yılında Ankara’da suikasta uğrayan Çeçen İçkerya Fahri Konsolosu Medet Ünlü cinayetinin, Sakarya’da otoban gişelerinde yakalan tetikçisi Murat Aluç ve yardım yataklık ettiği ileri sürülen 5 kişinden sadece Aluç tutuklandı. Savcılık sorgusundan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, mahkeme sevk edilen 4 kişiden 3’ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.

“Kasten adam öldürmek, örgüt” suçlamasıyla tutuklanan Aluç, cinayet sonrası Ümit Aydeniz ismi ile sahte kimlik kullandığı tespit edilince, savcılık söz konusu sahte kimlikle ilgili Türkiye genelinde emniyet birimlerini uyardı. Aluç, Sakarya otoban gişelerinde yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.



Murat Aluç, ifadesinde cinayeti para için işlediğini anlattı. Aluç, kendisinin birçok suçtan sabıkası olduğunu, en son 39 yılla yargılandığı davanın onandığını belirtirken, “Yurt dışına kaçamayacaktım. Ülke içerisinde de saklanmam için paraya ihtiyacım vardı. Medet Ünlü cinayetini işlemem için Rızvan E. İsimli kişi bana 40 bin dolar para, masraflar için de 20 bin TL verdi. Cinayet günü de ayrıca 4 bin dolar aldım. Bu para karşılığında cinayeti işledim. Rıvzan E.’yi olaydan sonra bir daha görmedim. Medet Ünlü cinayetini bir buçuk ay önce planladım. Cinayet öncesi kendisi ile iletişim kurdum. Olay günü de cinayet sonrası araba ile olay yerinden uzaklaştım” dedi.



Yakalanmamak için Jammer kullanmış



Öte yandan, Murat Aluç’u sakladığı belirtilen İbrahim isimli kişinin, birlikte olduğu Rus uyruklu Valeria isimli bir bayanla aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Valeria ve İbrahim çifti sorgusunun ardından adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Aluç’un kaldığı evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, yakalanmaması için evde jammer bulunması dikkat çekti. Evde ayrıca Rusça belgelerin de bulunduğu ifade edilirken, henüz belgelerin incelemesinin tamamlanmadığı öğrenildi.

Medet Ünlü’nün kızı da savcılık katında cinayet zanlısının sorgusunun tamamlanmasını bekledi ve tutuklama kararının ardından da adliyeden ayrıldı.



