Çeçen Konsolosu Medet Ünlü cinayetinin zanlılarından biri yakalandı

2013 yılında uğradığı suikastla öldürülen Çeçen Fahri Konsolosu Medet Ünlü cinayetinin aranan zanlılarından Murat Aluç dün gece Sakarya’da yakalandı. Aluç’un yakalandığı metruk evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aluç’un yanı sıra yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen kişilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılar henüz soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’na ifade için getirilmezken, yarın ifade için Ankara’ya getirilecekleri öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Serdar Coşkun’a emniyet olayla ilgili bilgi notu verdi. Öte yandan, diğer şüpheliler henüz yakalanamadı.