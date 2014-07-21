İşte Çeçen konsolos suikastına ilişkin polis fezlekesi

2013 yılında Ankara’daki ofisinde boynundan iki, ensesinden bir kez ateş edilerek öldürülen Önlü cinayetine dair polisin düzenlediği 48 sayfalık fezlekede, 5’i Türk biri Rus uyruklu 6 şüpheli yer aldı.

Şüphelilere, Önlü’ye ait telefon numaraları, cinayet sonrası binadaki güvenlik kameraları ve Medet Önlü’ye ait ajandanın incelenmesi sonucunda ulaşıldığı fezlekede şöyle anlatıldı: “Olay gününe ilişkin ofisin bulunduğu binanın güvenlik kameraları görüntüleri öncelikli olarak incelenmiş, 22.05.2013 günü saat 17.45 sıralarında polis memuru Ş. Y.’ın Medet Önlü’nün ofisinden ayrıldığı, daire kapısını gören güvenlik kamerasından tespit edilmiştir.

Bu saatten itibaren 180-185 cm boylarında mavi tişörtlü koyu pantolon giyimli elinde şapka olan ofise giriş yaptığı saat 19.07’ye kadar ofise herhangi bir şahsın giriş-çıkış yapmadığı, söz konusu şahsın saat 19.07 sıralarında belirtilen ofise girdiği, saat 19.10 sıralarında ofisten hızlı adımlar ile başında tanınmamak amacıyla taktığı değerlendirilen bir şapka ile çıktığı tespit edilmiştir. Sonrasında da polis memuru Ş. Y. ile sekreter S. K.’ın Medet Önlü’nün kardeşinin istediği üzerine Önlü’nün ofiste bulunup bulunmadığını kontrol etmek için ofise giriş yaptıkları saat 23.55’e kadar ofise herhangi bir şahsın giriş yapmadığı tespit edilmiştir.”

“Güvenlik kameraları görüntüleri incelendiğinde, 22.5.2013 günü saat 19.07’de ofise giren ve 19.10’da ofisten çıkan şahsın 18.5.2013’te 11.29’da giriş 11.32’de çıkış ve 12.13’de giriş ve 12.26’da çıkış yaptığı, 21.5.2013’te 17.53’te giriş 17.55’te Medet Önlü’nün ofisinden çıkış yaptığı anlaşılmıştır.”

“Sekreter S. K.’nın maktul Medet Önlü’nün günlük olarak yaptığı bütün işlemleri ve görüşmüş olduğu şahısları Kiril alfabesi ile ajandasına not ettiğini belirtmesi üzerine C. savcısından gerekli araştırma talimatı alındıktan sonra ajanda üzerinde tercüman vasıtasıyla yapılan çalışmada;

Ajanda da yazılı notlarla ilgili olarak, ofisin bulunduğu binanın güvenlik kamera görüntüleri, elde edilen telefon numaralarına ilişkin HTS kayıtları ve baz bilgileri üzerinde çalışma ve birbirleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır.”

“Söz konusu şahsın Medet Önlü’nün ofisine gelişi hakkında ajandada da not olup olmadığı konusu araştırılmış; 18.05.2013 tarihine ilişkin alınan notta ‘K. Bey geldi R.İstanbul 700 TL getirdi’ , 21.05.2013’te ‘K. BeyR. geldi gitti’ şeklinde notların bulunduğu dikkate alındığında K.AK isimli şahısla ilişkisi olduğu ya da K. AK isimli şahsın R. AK isimli şahsın referansı ile Medet Önlü’nün ofisine geldiği değerlendirilmiştir.”

Fezlekede, HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda Medet Önlü’nün R. K. olarak ajandaya aldığı notta geçen şahsın R. E. olduğunun belirlendiği anlatıldı. Daha sonra söz konusu şahıslarla irtibatlı olan kişilerin yine HTS ve kamera görüntüleri ile kimliklerinin tespit edildiği ifade edildi.

Cinayet ertesi telefon konuşması

Cinayetin olduğu gün fezlekeye şöyle yansıdı: “R. E. isimli şahsın kullandığı ve baz bilgisi İstanbul adresini gösteren 0 554 ....... numaralı telefon ile maktul Medet Önlü’nün sabit telefonun saat 19.03 ve 19.06 sıralarında arandığı ve 77-97 saniyelik iki görüşme yapıldığı, ardından saat 19.07 sıralarında M. A.’nın Medet Önlü’nün iş yeri kapı zilini çaldığı ve kapının açılması ile içeriye girdiği, aynı şahsın 22.5.2013 günü saat 19.10 sıralarında ofis kapısını açmak suretiyle kafasında koyu renkli şapka takılı vaziyette, hızlı adımlarla merdivenleri inerek bina çıkışından 52 numaralı binaya yakın yerde hazır bekleyen gri renkli hachback tipi bir araç ile olay yerinden ayrıldıkları güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilmiştir. Akabinde saat 19.14 sıralarında M. A. kullanmış olduğu ve baz bilgilerinden Kızılırmak Çankaya Ankara adresini gösteren 0 507 ……. numaralı telefon ile olayın azmettiricisi olan R. E. isimli şahsı aradığı ve 29 saniyelik bir görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. Bu görüşmede M. A.’nın eylem sonrası R. E.’yi arayarak eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen bir görüşme yaptığı değerlendirilmiştir.”