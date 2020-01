Caz dünyasının parlayan yıldızı Youn Sun Nah İstanbul'a geliyor!

Caz dünyasının giderek parlayan yıldızı Youn Sun Nah son albümü Lento’nun tanıtım turnesi kapsamında 6 Şubat’ta İstanbul’a geliyor.

Youn Sun Nah’ın dörtlüsüyle özgün yorumunu İstanbullularla paylaşacağı konserin ev sahipliğini Borusan Müzik Evi yapacak.

Güney Koreli ECHO Caz Ödülü sahibi caz vokali Youn San Nah Quartet, daha önce de geniş kitlelere ulaşan Voyage albümünün tanıtımı için Türkiye’ye gelmişti.Voyage albümü sanatçının yurtdışında da geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştı.

Özgün tarzıyla hep taze

İstanbullu cazseverlerin 2012 yılında Ulf Wakenius ile verdiği konserde tanıdığı Youn Sun Nah, parlak müzik kariyeri ile dikkat çeken bir müzisyen.

Güney Kore’nin son dönemde çıkardığı en önemli caz vokallerinden biri olarak değerlendirilen sanatçı Güney Kore’de Fransız edebiyatı eğitimi aldıktan sonra, Fransa’da caz tarihi çalışmaları ile müzik eğitimine başladı. 27 yaşında başladığı caz macerasında, herhangi bir tarza dahil edilemeyen sanatçı, cazın bilinen hiçbir sanatçısından etkilenmeden oluşturduğu kendi tarzında her tür müziği özgün vokal tarzı içinde eriterek kendine ayrı bir alan açıyor. Son derece geniş bir ses aralığına ve taze, berrak, aynı zamanda da derin bir tınıya sahip olan Youn Sun Nah’ın alametifarikası duyarlı, derin ve ifade zenginliği taşıyan yorumu. Sanatçının bazı parçalarında sesini adeta bir enstrüman gibi kullanması da dikkat çeken diğer özelliklerinden biri.

New York, Montreal, Viyana, Jakarta ve Paris’te birçok uluslararası caz festivalinde ödüller kazanan Youn Sun Nah Fransa’da bir sanatçının alabileceği en yüksek devlet nişanı olan “Chevaliers of the Ordre des Arts et des Lettres”i (Sanat ve Edebiyat Şövalyeleri Nişanı) 2009 yılında 40 yaşındayken aldı.

ACT firmasıyla başlayan işbirliği ve yükselen grafik

2009 yılından bu yana Alman ACT firmasıyla çalışan Youn Sun Nah, bu firmadan çıkardığı ilk albümü Voyage ile büyük başarı kazanmış, Fransa’da ilk 10’a girmiş ve yükselişinin devam edeceğinin işaretlerini vermişti. Ardından gelen yedinci stüdyo albümü Same Girl’de repertuarı önceden olduğu gibi çeşitlilik içeriyordu. Ama bu defa tarzın getirdiği sınırlamalara meydan okuyan Sun Nah, yorumladığı parçalara kendi hayatından anları zerk ediyordu. Son albümü Lento’da da bu çeşitliliği koruyan sanatçının yanından yine aynı ekip yer alıyor: basta Lars Danielsson, perküsyonda Xavier Desandre-Navarre ve gitarda konserlerinde de hiç ayrılmadığı Ulf Wakenius. Lento Youn Sun Nah’ın sesiyle farklı katmanlarını araladığı 11 şarkıdan oluşuyor.



Youn Sun Nah Quartet “Lento”

Tarih: 6 Şubat 2014

Saat: 21.30

Bilet Fiyatı: 30 TL

Yer: Borusan Müzik Evi