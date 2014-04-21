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Kültür-Sanat

Caz Ağacı konserinde sezon Chet Baker'le kapanıyor

Caz Ağacı kopnseri 30 Nisan Çarşamba akşamı sezonun son konserini Chet Baker için yapıyor

21 Nisan 2014 18:50

Uluslararası Caz Günü’ne özel Garanti Caz Yeşili etkinlikleri kapsamındaki Caz Ağacı konseri, Chet Baker yorumlarıyla Salon’da cazseverlere sunulacak. 30 Nisan Çarşamba akşamı yapılacak konser sezonun son konseri olacak.  

Garanti Caz Yeşili sponsorluğunda gerçekleştirilen Caz Ağacı konser serisi, dördüncü yılında Miles Davis ve Louis Armstrong ile başladığı “trompet dahileri vokaller ile renkleniyor” serisini Uluslararası Caz Günü etkinlikleri kapsamında Chet Baker ile tamamlıyor. Salon ve NU-DC işbirliğinde gerçekleştirilecek gecede, caz müzisyeni Chet Baker’ın sevilen parçaları yeni yorumları dinleyiciyle buluşacak.

Saat 21.30’da başlayacak gecenin sunuculuğunu Vedat Özdemiroğlu ile Ferhan Müjgan Şensoy üstleniyor.

2011 yılından bu yana, İstanbul Caz sahnesinin önde gelen müzisyenlerinin sahne alarak caz müziğinin efsanelerini andığı Caz Ağacı serisine şimdiye kadar konuk olan sanatçılar arasında Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Frank Sinatra, Ray Charles, Antonio Carlos Jobim, Cole Porter, George Gershwin, Duke Ellington, Miles Davis ve Louis Armstrong yer aldı.

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