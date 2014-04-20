'Nefret' belgeseli izleyiciyle buluştu

Gazeteci-yazar Esra Açıkgöz ve akademisyen Hakan Alp'in yapımcılığını üstlendiği ‘Nefret’ belgeselinin galası Pera Müzesi'nde gerçekleştirildi. Galaya, askerliğini yaparken öldürülen Ermeni genç Sevag Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı ile babası Garabet Balıkçı, küpe taktığı gerekçesiyle evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı'nın ailesi, Diyarbakırlı trans birey Öykü ile çok sayıda akademisyen ve gazeteci katıldı.

İçinde yer aldıkları ve yaşadıklarını anlattıkları belgeseli ilk kez izleyen nefret suçu mağdurlarının ve diğer katılımcıların duygusal anlar yaşadığı belgeselin ardından bir kokteyl verildi. Kokteyl sırasında belgeselin bir bölümünde yer alan sokak sanatçıları da müzik dinletisi sundu.

10 nefret kurbanı anlatıyor

Türkiye'nin farklı köşelerinde "öteki" olmanın en ağır durumlarını yaşayanların sesine kulak veren "Nefret" belgeseli için, farklı kentlerde yaşanan 10 nefret suçu olayı üzerinden, bu olayın mağdur-tanıklarıyla uzun saatler süren görüşmeler yapıldı.

CHP Milletvekili Şafak Pavey, Diyarbakırlı trans birey Öykü, Kürt işçi Fevzi Çelik, Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği Başkanı İhsan Özbek, Maraş katliamı tanıklarından Sevim Polat bu isimlerden sadece birkaçı.

Filmde kimi Müslüman kimi Türk olmadığı için, kimiyse engelli veya farklı cinsel kimliğe sahip olduğu için yaşadıkları ve hala yasalarda tanımı olmayan nefret suçunu ilk ağızdan anlatıyor.

Belgesel izleyiciyle buluşmaya devam edecek

İzleyiciyle ücretsiz olarak buluşmaya devam edecek olan "Nefret" belgeselinin gösterim yerleri ve tarihleri şöyle:

25 Nisan Cuma - 20.00/Tasarım Atölyesi Kadıköy (yönetmenlerin katılımıyla)

26 Nisan Cumartesi -18.00 /Beyoğlu Aynalıgeçit

7 Mayıs Çarşamba - 20.00/Şişli Kent Kültür Merkezi

18 Mayıs Pazar - 16.00/ Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

25 Mayıs Pazar - 16.00 / Kadıköy Karga