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Politika

Çavuşoğlu'nun dün İran'a gittiği ortaya çıktı

Çavuşoğlu, Hindistan ziyareti öncesi İran'a gitti

19 Ağustos 2016 17:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün İran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında "Bölgeyi en iyi bilen Türkiye ve İran, Suriye'ye çözümü getirecektir" sözlerinin ardından Çavuşoğlu, Suriye konusunda temazlarda bulunmak üzere İran'a gitti.

CNN Türk'ün haberine göre, Çavuşoğlu, Hindistan ziyareti öncesi İran'a gitti. Bakan Çavuşoğlu'nun İran ziyaretindeki temaslarında, başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

 

Kerry ile Suriye'yi görüşmüştü

 

Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüşmüştü. İki bakanın Suriye’ye ilişkin son gelişmeleri ele aldığı bildirilmişti.

 

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