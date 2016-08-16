Yıldırım: Bölgeyi en iyi bilen Türkiye ile İran, Suriye konusunda çözümü getirecektir

Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 6 yıldır iç savaşın yaşadığı Suriye hakkında "Nasıl İsrail ile Rusya ile sorunlarımızı çözdüysek Irak'la, Suriye ile de sorunlarımızı çözeceğiz. Bu sorunları en iyi bilen bölgenin ülkeleridir. Türkiye ile İran bu bölgeyi bilen ülkelerdir. Soruna çözümü de Türkiye getirecektir. Amerika, Rusya çözüm istiyorsa çözüm mutlaka gelecektir" dedi. Çözüm için Türkiye'nin şartlarının olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye gibi Suriye'nin de toprak bütünlüğü korunacak. Kimin malını kime veriyorsunuz kardeşim? 'Burada bir Kürt devleti uyduralım, Türkiye ile ortadoğu arasında Kürt oluşumu meydana gelsin' Bakın bunlar, bu düşüncelerle bu bölgenin sorunları çözülmez" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın AKP grup toplantısında yaptığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

"Efendim sorun Suriye. Nasıl İsrail ile Rusya ile sorunlarımızı çözdüysek Irak'la, Suriye ile de sorunlarımızı çözeceğiz. Ama şartlarımız var. "Türkiye gibi Suriye'nin de toprak bütünlüğü korunacak" Kimin malını kime veriyorsunuz kardeşim? "Burada bir Kürt devleti uyduralım, Türkiye ile ortadoğu arasında Kürt oluşumu meydana gelsin" Bakın bunlar, bu düşüncelerle bu bölgenin sorunları çözülmez. Bu sorunları en iyi bilen bölgenin ülkeleridir. Türkiye ile İran bu bölgeyi bilen ülkelerdir. Soruna çözümü de Türkiye getirecektir. Amerika, Rusya çözüm istiyorsa çözüm mutlaka gelecektir.

"Eminim ki önümüzdeki aylarda bu konuda kayda değer bir gelişmeyi hep beraber yaşayacağız.

"Bugün Nevşehir de Hacı Bektaş Veli'nin anma toplantıları var. Kardeşliği, birliği, beraberliği hep söylemiş, milletin birbiriyle inanç farkı olmadan kucaklaşmasını sağlamıştır. Buradan Alevi kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Alevi, Sünni hep bir kardeşiz. Kavga edecek hiçbir şeyimiz yok, paylaşacak çok şeyimiz var. Ben Alevi ve Sünnilerin bir arada yaşadığı bir ilden geliyorum. Çocukluğum orada geçti. Adım bile Alevi kardeşlerimiz tarafından konulan bir addır. Her zaman bu ülkenin her vatandaşını Alevisini Sünnisini birinci sınıf vatandaş olarak görmüş, ülkemizin kalkınmasında büyümesinde canla başla çalıştığına şahit olan biriyim. Bizi mezhep farklılıklarla, ideoloji farklılıklarla bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar geçmişte olduğu gibi asla ve asla başarılı olamayacak. Nevşehir'de bugün o etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanımız katılacak, gereken mesajları paylaşacaklar.

"Zaman zaman Sivas olaylarında, Başbağlar'da, Maraş'ta bu ve buna benzer bizi birbirimize düşürmeye çalışan girişimler oldu. Her seferinde milletimizin sağ duyusu galip geldi, bu asla bozulmayacak.

"13 Temmuz'da Bartın-Amasra bölgelerinde büyük bir sel felaketi oldu. Büyük maddi zararlar var. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Türkiye'de her türlü zarar, her türlü hasar eksiksiz giderilecek.

"26 Ağustos'ta büyük zafer gününde Boğaz'ın üçüncü incisini dizmeye çıkacağız. Yavuz geliyor, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hayırlı olsun. Bu köprü AKP iktidarının bir eseridir, mührüdür. Kule yüksekliği bakımından dünyanın en yüksek köprüleri arasındadır. Köprüyü yalnızca açmıyoruz, 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş 230 kilometrelik otoyol açıyoruz. Bütün ağır vasıtalar Yavuz Sultan Selim'den geçecek. Yavuz da öyledir, 8 yıla en büyük işi yapan padişahıdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hayırı olsun."