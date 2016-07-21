Çavuşoğlu’ndan 'OHAL' yorumu: Türkiye, güvenliği ve demokrasisi için bu kararı almıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 ay süreyle ilan edilen olağanüstü hal hakkında "OHAL, Avrupa ve dünyada gerektiğinde tereddütsüz hayata geçirilen bir uygulamadır. Türkiye de güvenliği ve demokrasisi için bu kararı almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OHAL'in amacının, Türkiye'de demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşların hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

"OHAL kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir. OHAL, Avrupa ve dünyada gerektiğinde tereddütsüz hayata geçirilen bir uygulamadır. Türkiye de güvenliği ve demokrasisi için bu kararı almıştır. Türkiye ne özgürlüklerden, ne de güvenliğinden taviz vermeden kendisine yönelen tüm tehditleri bertaraf edecek; hedeflerine ilerleyecektir."