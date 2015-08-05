Çavuşoğlu: Yakında IŞİD'le etkili mücadeleye başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "yakında" Suriye'nin kuzeyindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarıyla etkin bir mücadele başlatacaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN zirvesi için gittiği Malezya'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelen Çavuşoğlu görüşme öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi ABD'yle birlikte ılımlı Suriye muhalefetini eğitip donatıyoruz. Daeş'le (IŞİD) yakında kapsamlı bir mücadeleye başlayacağız. Bu durumda Daeş'le savaşan ılımlı muhalefet için ortam daha güvenli olacak" dedi.

TRT'ye konuşan Çavuşoğlu, "ABD ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde üslerimizin, özellikle de İncirlik üssünün açılması konusunda mesafe katettik. İnsanlı ve insansız Amerikan uçaklarının gelmeye başladığını görüyoruz. Yakında DAEŞ'e karşı hep birlikte kapsamlı bir savaş başlatacağız" ifadesini kullandı.Türkiye geçen ay ABD'ye IŞİD operasyonları için İncirlik üssünü kullanma izni vermişti.

ABD ile Türkiye'nin Suriye sınırında Fırat Nehri'nden 110 kilometre batıya uzanacak, 60 kilometre derinliğe sahip bir güvenli bölge oluşturulması konusunda uzlaştığı haber verilmişti.

Söz konusu bölgenin IŞİD'de arındırılacağı belirtiliyor.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'yle Türkiye'nin bu bölgeye Kürt militanların geçişine izin verilmemesi konusunda mutabakata vardıklarını yazmıştı.