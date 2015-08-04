İngiltere IŞİD'i bombalamaya devam edecek



İngiltere hükümeti, Irak'taki radikal İslamcı IŞİD örgütünü hedef alan hava saldırılarını bir yıl uzattığını duyurdu. Savunma Bakanı Michael Fallon, Tornado tipi bombardıman uçaklarının en erken 2017 yılının mart ayına kadar harekata katılacağını açıkladı. Tornado'ların 2016 yılında hizmetten alınması planlanmaktaydı. Savunma Bakanı Fallon Irak ziyareti sırasında BBC'ye verdiği demeçte, Tornado filosunun isabet gücü yüksek silahlarının ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD ile mücadele operasyonlarında başarılı olduğunu söyledi.