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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere IŞİD'i bombalamaya devam edecek

İngiltere anti IŞİD misyonunu bir yıl uzattı.

04 Ağustos 2015 15:28


İngiltere hükümeti, Irak'taki radikal İslamcı IŞİD örgütünü hedef alan hava saldırılarını bir yıl uzattığını duyurdu. Savunma Bakanı Michael Fallon, Tornado tipi bombardıman uçaklarının en erken 2017 yılının mart ayına kadar harekata katılacağını açıkladı. Tornado'ların 2016 yılında hizmetten alınması planlanmaktaydı. Savunma Bakanı Fallon Irak ziyareti sırasında BBC'ye verdiği demeçte, Tornado filosunun isabet gücü yüksek silahlarının ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD ile mücadele operasyonlarında başarılı olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDIrakBakanı Michael Fallon TornadoBakanı Fallon IrakBBCTornadoABDDeutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG

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