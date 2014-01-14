Güney Sudan'daki çatışmadan kaçmak isteyen 200'den fazla kişi öldü

Güney Sudan'da çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan bir teknenin Nil Nehri'nde alabora olması sonucu 200'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Ordu Sözcüsü Philip Aguer AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Teknede 200 ila 300 kişinin öldüğü söyleniyor. Aralarında kadın ve çocuklar da var. Tekneye aşırı yüklüydü. Hepsi boğuldu. Malakal'da yeniden başlayan çatışmalardan kaçıyorlarmış" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Güney Sudan hükümeti ve isyancı güçler arasındaki çatışmalar nedeniyle 355 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Son günlerde çatışmaların şiddetlendiği Malakal bölgesi, Yukarı Nil Eyaleti'ndeki petrol yataklarına açılan kapı olduğu için stratejik öneme sahip.

BM çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü söylüyor. Çatışmalar sürerken, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki ateşkes görüşmeleri de sürüyor. Petrol zengini olan Güney Sudan, bununla birlikte yıllarca süren iç savaşın ardından dünyanın en az kalkınmış bölgelerinden biri. Güney Sudan, 2011 yılındaki referandumda oy çoğunluğuyla Sudan'dan ayrılma kararı aldığından beri, hükümetin başlıca kaygısı Hartum yönetimiyle anlaşmazlıkları takiben, petrol akışını sağlamak oldu. Yeniden üretim, ancak geçen Nisan ayında başlandı.

Bölgede ufak çaplı silahlı direnişler, sığır kaçırma yüzünden çatışmalar ve sınır gerginlikleri görülse de, bütün bunlar başkent Juba'dan uzakta yaşanıyordu. Gerginlik sinyalleri ise geçen Temmuz ayında, etnik çoğunluk Dinka grubundan Cumhurbaşkanı Kiir'in, ikinci en büyük etnik grup Nuer'dan olan yardımcısı Machar'ı görevden almasıyla başladı.