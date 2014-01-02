Güney Sudan'da barış görüşmeleri sürerken ordu harekete geçti

Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'da iç çatışmalar sürerken, taraflar barış görüşmeleri için Afrika Birliği'nin (AU) merkezi Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da masaya oturdu.

İç savaşın eşiğine gelen Güney Sudan'da, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve ona karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanan eski yardımcısı Riek Machar'ın heyetleri Addis Ababa'daki lüks bir otelde istişarelerde bulundu.

Afrikalı diplomatik kaynaklar daha önce yaptıkları açıklamada, müzakerelerde, Aralık ayı ortalarında gözaltına alınan yöneticilerin serbest bırakılması, darbe girişimi suçlamalarının tartışılması ve başkent Cuba'daki katliamın araştırılması gibi konuların ele alınacağını söylemişti.

Machar'ın barışa karşılık; yargılanmama, 2015 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ve seçimlerin BM garantisinde yapılması taleplerinde bulunabileceği ifade ediliyor.

Ordu harekete geçti

Öte yandan Güney Sudan Genelkurmay Başkanı General James Hoth Mai, ordu birliklerinin silahlı grupların ele geçirdiği Bor ve Bentiu kentini geri almak için harekete geçtiğini duyurdu.

Mai, başkent Cuba'da düzenlediği basın toplantısında, "isyancıların ele geçirdiği bölgeleri yeniden ele geçirmeye kararlı olduklarını" ifade ederek, "Kuvvetlerimiz Jonglei eyaletinin başkenti Bor kentine doğru harekete geçti, yakında orada olacaklar. Ayrıca Birlik eyaletinin başkenti Bentiu kentine de kuvvet gönderdik" dedi.

BM rakamlarına göre, 15 Aralık'ta yaşanan darbe girişiminin ardından çatışmalara sahne olan Güney Sudan'da binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülke genelinde 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yardım kuruluşları tekrar isyancıların eline geçen, petrol zengini Bor kentinden kaçan yaklaşık 75 bin kişinin Nil Nehri kıyısındaki Awerial Mülteci Kampı’na sığındığını, siviller için durumun her geçen gün kötüye gittiğini bildirdi.

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BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde, iki haftadır süren etnik çatışmalarla içsavaşın eşiğine gelen Güney Sudan’a 5 bin 500 ek barışgücü askeri gönderilerek toplam asker sayısının 12 bin 500’e çıkarılmasına karar vermişti.