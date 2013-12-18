Güney Sudan'da darbe girişimi: 500'e yakın kişinin öldüğü iddia ediliyor

Güney Sudan'da ordu içindeki farklı kanatlar arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü sanılıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı diplomatlar, başkent Cuba'dan edindikleri bilgiye dayanarak ölü sayısının 400-500'ü bulduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'nni haberine göre, Güney Sudan'da Cumhurbaşkanı Salva Kiir'i devirmeye yönelik darbe girişiminin ardından iki gündür çatışmalar yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut başkanı Gerard Araud, ülkede iç savaş çıkma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Hükümet, aralarında eski maliye bakanının da olduğu üst düzey 10 siyasetçinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Kiir, yardımcısı Riek Machar'a sadık bir grup askerin Pazar gecesi darbe girişiminde bulunduklarını, ancak girişimlerinin engellendiğini açıklamıştı. Başkentte gün batımından şafağa kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



'Ağır bilanço'

BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Fransa'nın BM Büyükelçisi Gerard Araud, başkent Cuba'da yaklaşık 20 bin kişinin kentteki BM misyonuna sığındığını açıkladı. Araud, yaptığı açıklamada, "Bazı haberlerde yüzlerce kişinin öldüğünden bahsediliyor. Şu an için bunu teyit edemiyoruz, ancak ağır bir bilanço olduğu kesin" dedi.

Araud ayrıca, ülkedeki başlıca iki etnik grup olan Dinka ve Nuer arasında iç savaş çıkmasının da olası olduğunu belirtti. Ancak hükümetin internet sitesinde, çatışmaların etnik gruplarla bir ilgisi olmadığı savunuldu. Güney sudan'da 20'den fazla etnik grup bulunuyor.

Çatışmalar dinmiyor

Pazartesi günü kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Salva Kiir, şiddet olaylarından Temmuz ayında görevinden alınan eski yardımcısı Riek Machar'a sadık birlikleri sorumlu tutmuştu. Cumhurbaşkanı Kiir, çatışmaların üniforma giyen kişilerin, eskiden militan bir grup olup şu anda iktidar partisi konumunda bulunan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nin bir toplantısında ateş açmasıyla başladığını açıklamıştı.

Pazar günü başlayan çatışmalar Pazartesi günü hükümetin kontrolü yeniden ele geçirdiğini açıklamasına kadar sürmüştü. Ancak Salı günü cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında ve başkent Cuba'nın birçok yerinde yeniden silah sesleri duyulmaya başlanmıştı.

Petrol zengini Güney Sudan 2011'de Sudan'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana istikrara kavuşamadı.