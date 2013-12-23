Yabancı ülke vatandaşları, Güney Sudan'ı terk ediyor

Başarısız darbe girişiminin ardından son günlerde çatışmaların arttığı Güney Sudan’da yaşayan başka ülke vatandaşları, ülkeyi terk ediyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Güney Sudan’da yaşayan yüzlerce yabancı, ülkedeki çatışmalar nedeniyle ABD’ye ait uçaklar ve helikopterlerle tahliye edildi. ‘Gerektiği takdirde’ tahliye operasyonlarının genişletilebileceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan vatandaşları ile müttefik ülke vatandaşlarının Kenya’nın başkenti Nairobi başta olmak üzere güvenli yerlere götürüldüklerini" bildirdi.

Verilen bilgilere göre, Amerikan uçakları ile şimdiye kadar 380 Amerikan vatandaşı ile yaklaşık 300 de diğer ülke vatandaşı Kenya’ya götürüldü. Bakanlığın açıklamasında, cumartesi günkü ilk tahliye operasyonu sırasında düzenlenen saldırı nedeniyle 4 askerin yaralandığı ve benzer bir saldırının yeniden gerçekleşmemesi için yeni yardım ekiplerinin yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde ‘insani misyon' amblemi taşıdıkları belirtildi.

ABD’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, Kenya ve Uganda gibi birçok ülke de vatandaşlarını ve diplomatik temsilciliklerde çalışanlarını tahliye etmek için Güney Sudan'a uçak göndermişti.

Çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişinin Güney Sudan’ı terk etmek zorunda kaldığını bildiren Birleşmiş Milletler (BM) ise çalışanlarının tümünün ülkeden tahliye edilmeyeceğini açıkladı. İhtiyaç duyulan çalışanlarının başkent Cuba’da kalmaya devam edeceğini bildiren BM, diğerlerinin ise çalışmalarını Uganda’dan sürdüreceğini duyurdu.

İktidar kavgası

Güney Sudan'da bir hafta kadar önce patlak veren çatışmaların perde arkasında ise Devlet Başkanı Salva Kiir ve geçen temmuz ayında görevinden alınan yardımcısı Riek Macher arasındaki iktidar kavgası bulunuyor. Devlet Başkanı Salva Kiir, eski yardımcısı Machar'ın darbe girişiminde bulunduğunu, ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti. Salı ve çarşamba günleri ise olaylar başkent Cuba'dan diğer illere sıçramıştı.

Bu iktidar mücadelesinin temelinde Güney Sudan'da yaşayan farklı etnik gruplar arasındaki anlaşmazlıklar yattığı iddia ediliyor. Devlet Başkanı Salva Kiir, iktidar partisi ve eski isyancı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nde ağırlıkta olan Dinkalara bağlı iken Macher ise bir diğer grup Nuerlerden geliyor.

2011 yılında Sudan'da ayrılarak bağımsızlığını ilan eden petrol zengini Güney Sudan'da bir iç savaşın yaşanmasından korkuluyor. Zengin petrol yataklarına sahip olan Güney Sudan'da insanların büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor.