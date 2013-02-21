Casusluk yapmamışlar!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çoğunluğu asker 88'i tutuklu 357 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, suç delilleri içerisinde sperm ve kan örnekleri için hazırlanmış tüplerin de ele geçirildiği, suçlamanın ise casusluk olmadığı kaydedildi.

'Düzenlenen iddianamede hakkında casusluk suçlaması ile soruşturma yapılan ve dava açılan hiçbir sanık bulunmamaktadır' ifadesinin yer aldığı İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Başsavcılığımızca 88'i tutuklu toplam 357 kişi hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetme, örgüte üye olma, kişisel verilerin kayıt edilmesi, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ve yasaklanan bilgileri temin suçlarından kamu davası açılmış olup, düzenlenen iddianamede hakkında casusluk suçlaması ile soruşturma yapılan ve dava açılan hiçbir sanık bulunmamaktadır. Bir kısım sanıklar hakkında devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ve yasaklanan bilgileri temin suçları bakımından fiilleri savaş sırasında işlendiği için değil, aynı fıkrada cezayı arttırıcı neden olarak yer alan diğer hallerden devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini ya da askeri hareketlerini tehlikeye koyduğu ifadesi yer aldığı için TCK'nın 327/2 ve 334/2'inci maddelerinin uygulanması talep edilmiştir. Soruşturma sırasında farklı şüphelilerden ve adreslerden ele geçirilen, birbirini teyit eder nitelikli dijital deliller yanında birçok fiziki gizli belgeler, gizli kamera cihazları, dinleme cihazları, sperm ve kan örnekleri için hazırlanmış tüpler, bazı TSK birliklerine ait mühürler ve personel kaşeleri, askeri harita ve krokiler, fişleme kayıtları, gizli çekilmiş görüntü kayıtları, pasaportlar da bulunması ve bazı iletişimin tespiti ve gizli izleme tutanaklarında yüklenen suçların işlendiğini gösterir görüşmeler ve buluşmalar tespit edilmesi sonucunda sanıklar hakkında kamu davaları açılmış olup tüm sanıklar hakkındaki deliller ayrıntılı olarak iddianamemizde gösterilmiştir."

