UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'siz kura çekimine gelmeyin' mesajı

UEFA'nın CAS kararının açıklanmasından bir gün önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı arayarak 'siz kura çekimine gelmeyin' dediği iddia edildi



CAS, bir gün önce yaptığı açıklamada UEFA'nın Fenerbahçe'ye verilen iki yıl men kararını onadı. Bunun akabinde, Fenerbahçe Kulübü, bu karar üzerine olağanüstü seçim kararı aldı.



hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, UEFA, karara günler kala Fenerbahçe Kulübü'ne telefon ederek, yöneticileri, 29 Ağustos akşamı yapılacak olan şampiyonlar ligi kura çekimine davet etti. Ancak CAS kararından 1 gün önce sarı-lacivertli kulübe bir telefon daha geldi. Kısa süre önce Fenerbahçe'yi kura çekimine çağıran UEFA bu kez de "Biz sizi kura çekimine çağırmıştık ancak siz kuraya gelmeyin, bizden haber bekleyin" dedi... Bu telefondan 1 gün sonra da CAS kritik Fenerbahçe kararını açıkladı...

Beşiktaş'a da aynı mesaj verildi

Fenerbahçe Kulübü'ne gelen telefonların aynısı Beşiktaş Kulübü'ne de geldi... Beşiktaş, daha önce kura çekine davet edilmişti ancak 27 Ağustos'ta UEFA'dan siyah beyazlı kulübe gelen telefonda "Gelmeyin, bizden haber bekleyin" denildi.