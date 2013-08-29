Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı

UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza ve CAS'ın bu cezayı onaması sonrasında bugün UEFA da son kararını açıkladı. Fenerbahçe ise tüm bu gelişmeler sonrasında akşam saatlerinde kritik bir toplantıya yaptı. Yönetim Kurulu toplanısından Olağanüstü Genel Kurul kararı çıktı... Kurul, 26 Ekim'de olacak...

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, CAS tarafından onanan 2 yıllık men cezası sonrasında sarı lacivertli kulübün yol haritasını belirledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı... Genel Kurul, 26 Ekim 2013'te yapılacak...

Konu ile ilgili olarak, Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden şu açıklama yapıldı...

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 29.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştır.

İlk toplantı tarihi olarak, 26 Ekim 2013 belirlenmiştir.

Tüzük gereği belirlenen ilk Olağanüstü Genel Kurul tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantı gündemi, ilerleyen günlerde belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kararın, tüm Türkiye ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.