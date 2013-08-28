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Spor

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden F.Bahçe'nin kaderini CAS belirleyecek

Fenerbahçe, UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği Avrupa’dan men cezasıyla ilgili olarak temyiz mahkemesi CAS’tan bugün çıkacak kararı bekliyor

28 Ağustos 2013 11:17

 

İngiliz devi Arsenal’e 3-0 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne Play Off turunda veda eden Fenerbahçe’de tüm gözler, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) çevrilmiş durumda. Sarı lacivertlilerin, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği, 'Avrupa kupalarından 2 yıl men' cezasıyla ilgili itirazda bulunduğu CAS bugün vereceği kararla, ya cezayı onayacak, ya ceza 1 yıla inecek ya da Fenerbahçe beraat edecek.

Fenerbahçe camiasının gözü kulağı bugün CAS'ın vereceği kararda olacak. Sarı-Lacivertliler'in, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği, 'Avrupa kupalarından 2 yıl men' cezasıyla ilgili olarak, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun görüşüldüğü duruşmalı toplantıların ardından karar bugün açıklanacak.

 

3 olasılık öne çıkıyor

 

CAS'ın vereceği kararlarla ilgili olarak farklı yorumlar öne sürülürken 3 tanesi dikkat çekiyor. İlk yoruma göre, CAS, UEFA'nın cezasını onayacak. Ancak, Fenerbahçe 2011'de Şampiyonlar Ligi'ne gitmediği için infazı 1 yıla düşecek. F.Bahçe bu sezon (2013-2014) Avrupa'dan çekilecek ve gelecek sezon Avrupa'ya gidebilecek. İkinci yorumda ise CAS'ın UEFA'nın verdiği 2 yıllık cezayı 1 yıla düşürmesi söz konusu. Bu 1 yıllık ceza da 2011'de Devler Ligi'ne gidilmemesini iyi niyet gösterip erteleyecek. F.Bahçe, yola devam edecek. 3. seçenekte F.Bahçe beraat edecek.

 

UEFA, TFF’ye de ceza verebilir

 

CAS, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği cezayı onaylarsa, UEFA; TFF'ye yeniden yargılama talebinde bulunacak. TFF, 2010-2011 sezonundaki yargılamasını yenilemek ve UEFA ile senkronize hale gelmek zorunda kalacak. PFDK ve Tahkim Kurulu kararları, UEFA kararına aykırı noktalar içermesi durumunda UEFA doğrudan devreye girerek Fenerbahçe'ye ve TFF'ye ligle ilgili ceza vermesi de gündeme gelebilecek durumlar arasında.

 

Rıdvan Dilmen: Bence CAS kararı onayacak

 

Öte yandan, eski Fenerbahçeli  futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, CAS’ın vereceği Fenerbahçe kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe adına CAS'ın vereceği karar çok ama çok önemli. Olumsuz bir sonuç çıkması halinde radikal kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Ayrıca benim görüşüm, CAS'ın Fenerbahçe ile ilgili karar onayacağı yönünde" dedi.

 

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