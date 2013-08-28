T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 14 milyon euroluk hediye

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, henüz daha maçlar başlamadan 13 milyon 800 bin Euro kazandı

28 Ağustos 2013 10:43

Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Arsenal'e iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda Galatasaray'ın kasası şimdiden doldu. Sarı-kırmızılı takımın şu anda kazandığı para 13 milyon 800 bin Euro'yu buldu

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 kaybettiği Arsenal'e ikinci karşılaşmada da 2-0'lık skorla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan veda etti.


Arsenal 2-0 Fenerbahçe


Sarı-lacivertli takımın, gruplara kalamaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde tek kalan Galatasaray, henüz daha maçlar başlamadan 13 milyon 800 bin Euro kazandı.

Geçtiğimiz sezonda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ve Devler Ligi gruplarına direkt katılım hakkı kazanan Galatasaray, 8 milyon 600 bin Euro'ya kasasına koydu.

Fenerbahçe'nin de gruplara kalamamasından dolayı onunda 2 milyon 100 bin Euro’luk gelirini alan sarı-kırmızılılar, henüz grup kuraları bile çekilmeden 3 milyon 100 bin Euro’luk sponsorluk geliri ile birlikte toplamda 13 milyon 800 bin Euro’yu kasasına koydu.


Geçen yıl 30 milyon Euro'dan fazla


Geçtiğimiz yıl da Devler Ligi'ne direkt katılarak 8.6 milyon Euro alan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gruplara kalamaması nedeniyle 10 milyon Euro'nun üzerinde para alarak Türkiye'nin yayın havuzu gelirine de tek başına sahip olmuştu.

Galatasaray, grup maçlarında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik nedeniyle 3.5 milyon Euro, tur atladığı için de 3.5 milyon Euro daha kazandı.

Schalke'yi 3-2 yenerek 1 milyon Euro'luk galibiyet primini alan Galatasaray, çeyrek finale çıktığı için 3.9 milyon Euro'yu da cebine koydu.

Çeyrek finalde Real Madrid'e ilk maçta yenilen Galatasaray, TT Arena'da rakibini 3-2 mağlup ederek 1 milyon Euro daha kazandı.

Sarı kırmızılı takım televizyon gelirinden de yaklaşık 15 milyon Euro para kazandı.

ETİKETLER

galatasarayfenerbahçeşampiyonlar ligigelirpara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24