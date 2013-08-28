Fenerbahçe'den Galatasaray'a 14 milyon euroluk hediye

Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Arsenal'e iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda Galatasaray'ın kasası şimdiden doldu. Sarı-kırmızılı takımın şu anda kazandığı para 13 milyon 800 bin Euro'yu buldu

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 kaybettiği Arsenal'e ikinci karşılaşmada da 2-0'lık skorla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan veda etti.



Arsenal 2-0 Fenerbahçe



Sarı-lacivertli takımın, gruplara kalamaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde tek kalan Galatasaray, henüz daha maçlar başlamadan 13 milyon 800 bin Euro kazandı.

Geçtiğimiz sezonda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ve Devler Ligi gruplarına direkt katılım hakkı kazanan Galatasaray, 8 milyon 600 bin Euro'ya kasasına koydu.

Fenerbahçe'nin de gruplara kalamamasından dolayı onunda 2 milyon 100 bin Euro’luk gelirini alan sarı-kırmızılılar, henüz grup kuraları bile çekilmeden 3 milyon 100 bin Euro’luk sponsorluk geliri ile birlikte toplamda 13 milyon 800 bin Euro’yu kasasına koydu.



Geçen yıl 30 milyon Euro'dan fazla



Geçtiğimiz yıl da Devler Ligi'ne direkt katılarak 8.6 milyon Euro alan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gruplara kalamaması nedeniyle 10 milyon Euro'nun üzerinde para alarak Türkiye'nin yayın havuzu gelirine de tek başına sahip olmuştu.

Galatasaray, grup maçlarında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik nedeniyle 3.5 milyon Euro, tur atladığı için de 3.5 milyon Euro daha kazandı.

Schalke'yi 3-2 yenerek 1 milyon Euro'luk galibiyet primini alan Galatasaray, çeyrek finale çıktığı için 3.9 milyon Euro'yu da cebine koydu.

Çeyrek finalde Real Madrid'e ilk maçta yenilen Galatasaray, TT Arena'da rakibini 3-2 mağlup ederek 1 milyon Euro daha kazandı.

Sarı kırmızılı takım televizyon gelirinden de yaklaşık 15 milyon Euro para kazandı.