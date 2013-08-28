Fenerbahçe Arsenal'e 2-0 kaybetti, yoluna UEFA'da devam edecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Türkiye temsilcilerinden Fenerbahçe, play off turu rövanş maçında Arsenal'e 2-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, böylece 2008-2009 yılından bu yana Devler Ligi'nde grup müsabakalarına hasret kaldı. Böylece Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Emirates Stadı'nda İngiliz taraftarların fazla ilgi göstermediği mücadelede Aaron Ramsey, 25. ve 72. dakikalarda takımının ve maçın gollerini kaydetti. Bu sonucun ardından Arsenal, Perşembe akşamı İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan UEFA şampiyonlar ligi gurpları kura çekimine katılacak.



Maçın ayrıntıları

* Dk. 72: Ramsey Gibbs'in pasında topu bir kez daha Fenerbahçe filelerine gönderiyor.. 2-0

* İkinci yarının başında Arsenal'in Alman golcüsü Podolski sakatlanarak oyunu sedye ile terketti.

* Maçım ilk yarısı 1-0 Arsenal lehine sona erdi.

* Dk. 24: F.Bahçe ceza sahasında oluşan karambolde Ramsey topu filelere gönderdi..

* Dk 12: Meireles'in ve Emenike'nin girdiği pozisyonda oluşan karambolde kaleci Schezny topu güçlükle çeliyor...

*Mücadeleye Fenerbahçe başlıyor.



İlk maçtaki kötü sonucun ardından İngiltere'ye tur şansını oldukça azaltarak giden temsilcimiz, güçlü rakibin, farklı yenerek 2008'den sonra ilk kez şampiyonlar ligi'ne katılmasının hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'ye tur için 4 farklı skor gerekiyor. Temsilcimizde zorlu maç öncesi eksik isimler göze çarpıyor. Emre ve Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle Ersun Yanal tarafından kadroya alınmadı.

Wenger'in takımı, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde hiç maç kaybetmedi.

Stat: Emirates

Hakem: Carlos Velasco Carballo

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Monreal, Jenkinson, Ramsey, Wilshere, Cazorla, Podolski, Walcott, Giroud

Teknik Direktör: Arsene Wenger

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Egemen Korkmaz, Caner Erkin, Selçuk Şahin, Raul Meireles, Cristian Baroni, Dirk Kuyt, Emenike, Moussa Sow

Teknik Direktör: Ersun Yanal