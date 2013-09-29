Çarşı'dan gözaltı açıklaması: Vicdansızsınız, adaletsizsiniz!

Gezi Parkı sürecinde gösterilere verdiği destekle gündemden düşmeyen Beşiktaş'ın Çarşı grubu, 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı taraftar operasyonuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Çarşı'nın açıklamasında, "Vicdanı olmayanlardan adalet beklenmesi nafiledir. Vicdansızsınız, adaletsizsiniz. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey sizlerin hamasi nutuklarında yer alan inançsız ve samimiyetsiz birlik, beraberlik değildir. İnsanların özellikle bugünlerde ihtiyaç duyduğu yegane şey adaletin tecellisidir" denildi.

"Gözaltına alınan insanlarımıza ve onların ailelerine yaşatılan mağduriyetlere biran evvel son verilmesini diliyoruz" çağrısında bulunan Çarşı'nın açıklaması şöyle:

Daha önce de üstüne basa basa söyledik; kaybettiğimiz üç puandan fazlası değildir. Ne onurumuzdan, ne gururumuzdan ne şerefimizden, ne haysiyetimizden bir kaybetmişliğimiz vardır.

Fakat sizlerin vermiş olduğu kararlar tam bir haysiyetsizlik ve şerefsizlik örneğidir.

Uzunca bir süredir iki kavramı özellikle sık sık vurguluyoruz; VİCDAN VE ADALET!

Şu bir gerçektir ki, vicdanı olmayanlardan adalet beklenmesi nafiledir.

VİCDANSIZSINIZ! ADALETSİZSİNİZ!

Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey sizlerin hamasi nutuklarında yer alan inançsız ve samimiyetsiz birlik, beraberlik değildir.

İnsanların özellikle bugünlerde ihtiyaç duyduğu yegane şey ADALETİN TECELLİSİDİR.

Biz Bilic’liyiz ve neyin ne olduğunun farkındayız ve YILMAYACAĞIZ!

Biz yine bir başka isyan noktasındayız. YİNE YETER ARTIK DİYORUZ!

Geçmişimize ve geleneğimize rağmen otuz yıllık yaşanmışlıklarımızın ardından kimse bize olduğumuzdan farklı kimlikler biçmesin, misyonlar yüklemesin. ARTIK YETER!

Çarşı kendini vicdan ve adalet ekseninde var ederken sesi olmayanların sesi, kimsesi olmayanların kimsesi olarak sadece tribünlerde değil hayatın bütün alanlarında; evde, işte, okulda ve sokakta yaşanan bütün haksızlıkların karşısında yer almayı kendine bir erdem bilmiştir.

VİCDANIMIZIN YÜCELİĞİ VE GÖNÜLLERİMİZİN İNCELİĞİNİ KİMSE DAHA FAZLA SINAMAYA KALKMASIN.

Çarşı kendini vicdan ve adalet ekseninde var ederken sesi olmayanların sesi, kimsesi olmayanların kimsesi olarak sadece tribünlerde değil hayatın bütün alanlarında; evde, işte, okulda ve sokakta yaşanan bütün haksızlıkların karşısında yer almayı kendine bir erdem bilmiştir.

Van’da bir yetimin boynundaki atkıdır Çarşı, Karabük’te bir maden işçisinin kömür isidir. Hastanın damarına giren kandır, huzurevine terk edilenlerin evladıdır Çarşı.

Bizlerin bugüne kadar yerine getirmiş olduğu veya etkin olarak katkı sunduğu bütün sosyal sorumluluk projeleri halkımızın refahına ve ülkemizin selametine karşı gösterdiğimiz insani duyarlılığımızdandır.

Çarşı bir taraftar grubudur. SAPINA KADAR DA BEŞİKTAŞ’LIDIR.

Hangi Beşiktaş’lıya Çarşı’nın tarifini sorsanız vereceği cevap tektir ve hep aynıdır; “Çarşı bir ruhtur, bedene indirgenemez!”

Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir ruhun vücut bulduğu insanların bir aradalığı organize bir örgüt olarak tanımlanamaz.

Gözaltına alınan insanlarımıza ve onların ailelerine yaşatılan mağduriyetlere bir an evvel son verilmesini diliyoruz.

Haftalardır ve hatta aylardır süren yıldırma ve itibarsızlaştırma politikaları bizler için bir korku nedeni olamaz. Haklı olanın yanında yer almaktan, insanın ve doğanın en iyi dostu ve en iyi koruyucuları olma gayretimizden vazgeçmeyeceğimiz, geçmişimizi ve geleneğimizi bilenlere aşikardır.

Söyleyeceğimiz son bir sözümüz olsa yine de ALAYINA İSYAN, İNADINA BEŞİKTAŞ demekten asla vazgeçmeyeceğiz.