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Vali Hüseyin Avni Mutlu: Operasyonda 11 taraftar daha aranıyor

Taraftar gözaltılarıyla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 11 taraftarın daha gözaltına alınacağını söyledi

28 Eylül 2013 17:56

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, taraftar gruplarına yönelik operasyonla ilgili, "93 kişilik bir gözaltı işlemi yapılacak, şu ana kadar 82'sine gözaltı yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Girişimcilik Merkezi'nin toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftar gruplarına yönelik operasyonla ilgili soru üzerine Mutlu, konu üzerinde uzun süredir çalışıldığını belirterek, "Farklı kulüplerimizin içerisinde taraftar gruplarımızın karışmış oldukları suçlarla ilgili emniyetimizin farklı birimleri tarafından yürütülen bir çalışma var. 93 kişilik bir gözaltı işlemi yapılacak, şu ana kadar 82'sine gözaltı yapıldı. Geri kalanlarla ilgili de çalışmaları emniyetimiz sürdürüyor. Neticede adli makamlarımızın yapmış olduğu tespitler çerçevesinde gerekli işlemleri sürdürecekler" diye konuştu.

 

Derbide fiziksel yetersizlikler yaşandı

 

Vali Mutlu, statlarda bundan sonra alınması gereken yeni güvenlik tedbirlerin tartışıldığını dile getirerek, bununla ilgili yeni bir genelgenin yürürlüğe girdiğini, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşananların fiziki yetersizlikle de bağlantılı olduğunu kaydetti.

Bunların İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından müsabakaların başlama tarihinden önce tespit edildiğini ve ilgililerin bilgilendirildiğini aktaran Mutlu, şöyle devam etti: "Dolayısıyla bundan önceki bazı maçlarda da öne çıkan bu olumsuzlukların giderilmesi konusunda ilgililere gerekli yazışmalar yapılmış, bunların giderilmesi de ifade edilmişti. Turnikeler, tribünler arası geçişler, fiziki emniyet tedbirleri ve diğer birtakım konular yazışmalarla hem Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı hem de daha sonra emniyetimizin, valiliğimizin yapmış olduğu yazışmalarla da teyit edilmiş ve bildirilmiş olan hadiselerdi. Bunlar zamanında ilgililerine çok net bir şekilde aktarılmış ve düzeltilmesi için talimatlandırılmış olan hususlardı. Bunu bir kez daha özellikle ifade etmek istiyorum."

 

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