Çarşı iddianamesi kabul edildi

Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında, Gezi protestolarna katıldıkları öne sürülerek, 'hükümete darbe yapmaya teşebbüs' suçlamasından hazırlanan iddianame kabul edildi.



Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle suçlanan 35 kişinin yargılanmasına 16 Aralık 2014’te başlanacak. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Adem Meral tarafından hazırlanan iddianamede 35 kişi hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle suçlanırken yine bu 35 kişiden 32’si hem terör örgütü kurmak ve yönetmek hem de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmekten suçlanmıştı.



İddianamede 35 şüphelinin eylemlerindeki asıl amacın Taksim Parkı’na alışveriş merkezi yapılması için ağaçların kesilmesini engellemek olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal olarak kurulmuş hükümetini gayriyasal yollardan devirmeyi amaçladıkları, ülkede kaos ve otorite boşluğu oluşturmaya çalıştıkları öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 35 şüphelinin hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istenmişti. Aynı zamanda toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmaya engel olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından da 2 yıl ile 50 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları istenmişti. İddianamede 9 polis de şikayetçi olarak yer almıştı.