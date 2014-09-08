Çarşı'nın Gezi Parkı iddianamesinde 'köfte ve pizza' siparişleri de yer aldı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş Spor Kulübü taraftar grubu Çarşı'nın mensuplarının da bulunduğu 35 kişi hakkında, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın kurucu ve üyelerinin de bulunduğu 35 kişi şüpheli, 9 polis de müşteki olarak yer alıyor.

Gezi Parkı sürecine değinilen iddianamede, eylemlerin demokratik tavır koymaya yönelik iyi niyetli gösteriler olarak başladığı, marjinal grupların katılmasıyla eylemlerin bir süre sonra amacından saptığı vurgulandı.

İddianamede, marjinal grupların Taksim'de toplanan insanları hükümete karşı kışkırtarak, demokratik olmayan yöntemlerle hükümeti düşürmeyi amaçladığı kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü bünyesinde oluşan Çarşı Taraftar Grubu kitlesini hareket geçirmek üzere şüphelilerden, Cem Y. ve N.B.E'nin ortaklaşa hareket ettikleri anlatılan iddianamede, söz konusu kişilerin taraftar grubunu Taksim Gezi Parkı alanına yönlendirerek bu kitlenin fiilen eyleme katılmasına sağlamaya çalıştıkları kaydedildi.

'Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalıştılar'

Şüphelilerin, eylemler sırasında Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalıştıkları anlatılan iddianamede, şu ifadeler yer aldı: "Özellikle ülkede otorite zaafı oluştuğu görünümü yaratmak için Beşiktaş semtinde bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalıştıkları, eşzamanlı olarak Ankara'da gerçekleştirilen gösterileri organize edenlerle irtibat kurarak Ankara'daki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni ele geçirmeleri için teşvik ettikleri belirlenmiştir.

'Arap baharı imajı oluşturmaya çalıştılar'

Söz konusu oluşacak zafiyeti dünya kamuoyuna duyurmak için özellikle yabancı basın mensuplarını olay yerlerine girmelerini sağlayarak elde edilecek görüntüleri dünya medya kuruluşlarına servis yaparak kamuoyunda Arap Baharı diye adlandırılan bir kısım Ortadoğu ülkelerindeki yönetim değişikliklerini çağrıştırır şekilde imaj oluşturup Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal olarak kurulan hükümetini yasal olmayan yöntemlerle ortadan kaldırmayı amaçladıkları tespit edilmiştir.”

'Polise güçlü saldıralım'

İddianamede, şüpheliler arasında yapılan telefon görüşmelerinde, “Park mark benim umurumda değil, bana ne yemişim AVM'sine de Gezi Parkı'nı da ağacını da, ihtilal başladı, bu hükümeti düşüreceğiz, her gün savaş, her gün direniş, Kemalist memalist ... Ağabey yaksınlar, kaos var kaosa gidiyoruz, Başbakanlık konutuna saldırı olacak bugün, bu bir iç savaşa dönüşebilir, polise güçlü saldıralım, ses getirecek bir şeyler yapmamız lazım” şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, ayrıca şüpheliler hakkında ayrı ayrı “Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” gibi çeşitli suçlardan 2 yıldan 50 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, şüpheli Güray S'nin toplumun galeyana gelebilmesi için birilerinin ölmesi gerektiği yönünde bazı kişilerle görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

“Çarşı” taraftar grubunu örgütlediği ve yönetici örgüt üyesi konumunda yer aldığı belirtilen N.B.E'nin, bir kısım medya kuruluşları aracılığıyla kitleleri Taksim Meydanı'na yönlendirdiği, ana cadde üzerine barikat kurdurduğu ve arkasına aldığı grubu, Başbakanlık Ofisi'ne doğru yönlendirdiği, bu konularda olay anını gösterir resimler bulunduğu kaydedildi.

N.B.E'nin bir başka grup üyeleri ile tartışırken bıçak darbesi ile yaralandığı anlatılan iddianamede, şüphelinin gözaltına alınan bazı kişilere talimat vererek, nasıl ifade vermeleri gerektiği hususunda yönlendirme yaptığı belirtildi.

'Alandan kaçmak isteyenler engellendi'

İddianamede, N.B.E'nin kitleyi galeyana getirmek için kendisini bıçaklayan kişi ile gösteri alanında molotof kokteyli atan kişilerin polis olduğunu söylediği belirtilerek, "Nitekim, Çorlu ilçesinde benzer eylemleri yapan 'Mehmet' isimli şahısa telefonla talimat vererek kendilerine yakın ya da uzak kitle ayrımı yapılmaksızın etrafı yakıp yıkmalarını telkin ettiği, gaz maskelerinin bir kısmını göstericilere dağıttığı, alandan kaçmak isteyenlerin kaçışının engellenmesi hususunda diğer örgüt elamanlarına talimat verdiği belirlenmiştir" denildi.

N.B.E'nin Beşiktaş'taki evinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan gaz maskeleri, koruyucu gözlük, cep telefonları ile 1 dolu fişek, tabanca, şarjör ve 46 muhtelif marka fişek ele geçirildiği kaydedildi.

'Köfte ve pizza masrafları da iddianamede yer aldı'

İddianamede, diğer şüpheli Cem Y'nin de Beşiktaş Çarşı grubunu eylemlere dahil etmek hususunda yönlendirici ve yönetici olarak görev aldığı, sosyal medyada söylediği sözler ve bizzat eylemlerdeki görüntüleri paylaşılmak suretiyle kitleleri,eylemlere katılımı hususunda teşvik ettiği, hatta bir kısım söylemlerinde meselenin "ağaç meselesi" olmadığını belirttiği bildirildi.

Şüpheli Cem Y'nin, Fatih T. isimli kişiyle yaptığı telefon konuşmasında Taksim'deki eylemlerde aktif olarak yer aldığını vurguladığı, yine bir başka şahısla yaptığı telefon görüşmesinde "Koyun gibi öleceğimize aslan gibi ölürüz" diyerek karşısındaki şahsı, Gezi Parkı olaylarına katılmaya teşvik ettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin Ahmet K. isimli biriyle yaptığı telefon görüşmesinde, gösteri alanındakilere dağıtılan köfte ve pizza masraflarının Ahmet K. tarafından, Cem Y'nin belirteceği bir hesaba yatırılacağı ifadeleri yer aldı.

İddianamede, şüpheli Erol Ö. ile ilgili Çarşı grubunu örgütleyerek Taksim Gezi Parkı alanına kanuna aykırı toplantı, gösteri yapmaları için yönlendirdiği, söz konusu organizasyonun kurucu örgüt üyesi olan şüphelilere piyasadan temin ettiği meşale ve gaz bombalarını dağıtarak organize ettiği, Atatürk Kültür Merkezi önünde topladıktan sonra Akaretler semtine doğru yürüttüğü kaydedildi.

Şüphelinin diğer örgüt yöneticileri olan Cem Y. ile telefon irtibatı kurup alana getirilen meşalelerin nasıl kullanılacağı hususunda görüş alışverişi yaptıkları ifade edilen iddianamede, şüphelinin yine alanda kullanılan pankartları ve flamaları hazırladığı, sprey boyalarla alandaki çeşitli yerlere yazılar yazdığı belirtildi.

'Polisleri tahrik etmek için küfür ettiler'

İddianamede şüpheli Güray S. ile ilgili olarak, kitleleri olaylara çekebilmek için yönetici konumunda yer aldığı, yaptığı telefon görüşmelerinde Taksim'de polisle sağlam şekilde çatışacaklarını belirttiği, polislerle bizzat çatıştığını ve polislerin kafalarındaki kask çıkarmaları için küfür ettiği, kendilerine müdahale eden polisleri tahrik ettiklerini belirtir konuşma yaptığı ve toplumun galeyana gelebilmesi için kameraların da görüntülediği şekilde olay mahallinde birilerinin ölmesi gerektiği yönünde görüşme yaptığına dair ifadeleri yer aldı.

Çarşı grubu örgütünün üyesi olarak olaylara katılan şüpheli Tuncer G'nin Erenköy semtinde topladığı arkadaş grubunu organize ederek Taksim'e getirip izinsiz gösteriye katılmaları sağladığı, kendisi de aktif olarak bu gösterilerde yer aldığı, bir diğer şüpheli Volkan E'nin da yine benzer şekilde eylemlere katıldığı daha önceden de benzer bir kısım eylemlerde yer aldığı, yapılan ev aramasında da eylemlerde kullandığı döner bıçağı ele geçirildiği, şüpheli Volkan E'nin yaptığı telefon görüşmesinde örgütün liderliğini yapan şüpheli Cem Y'nin bu işi üstlenmesi karşılığı birilerinden 25 bin para aldığı hususunun görüşüldüğü ve karşılığında herkesi Taksim olaylarına katıp kullandığı konusunu görüştükleri belirtildi.

'Kız arkadaşına hava atmak için eylemlere katıldı'

İddianamede, şüpheli Erdem I'nın izinsiz gösteri yürüyüşüne 3 gün süre ile katıldığına ve polise direndiğine, evinde yapılan aramada ele geçirilen pet şişe içerisinde yapılmış patlayıcı düzeneğinin ele geçirildiğine işaret edilerek, şüpheli Koray Y'nin eylemlere yine aktif olarak katıldığı, atılan gaz bombalarından etkilenerek son aşamada alanı terk edip kaçtığı, telefon görüşmelerindeki eylemlere katılma konusunun kız arkadaşının hava atmaya yönelik olduğunu söylediği anlatıldı.

Şüpheli Kaan K'nin de eylemlere aktif olarak katıldığı, sosyal medya araçlarını kullanarak bir kısım arkadaşlarını da bu eylemlere katılması hususunda teşvik ettiği kaydedilen iddianamede, telefon görüşmelerindeki “Gezi Parkı'nda her gün savaş, bu hükümeti düşüreceğiz, sapan ve misket lazım” gibi sözleri espri niteliğinde olduğunu söylediği dile getirildi.

Şüpheli Erdener K'nin yine eylemlere aktif olarak katıldığı ve eylemlerde yer aldığı sosyal medyada bir kısım arkadaşlarını yine eylemlere katılması hususunda teşvik ettiği, söz konusu eylemleri Ankara Kızılay semtine de taşıma hususunda teşvik ettiği, yine Taksim Gezi Parkı diye adlandırılan eylemlerde aktif olarak yer aldığına dair resimlerin bulunduğu, şüpheli Rüştü A'nın da söz konusu eylemlerde aktif olarak yer aldığı, çevresindeki arkadaşlarını da teşvik ettiği, telefon görüşmesinde “Hadi saldıralım var mı maskeler? Sağlam propaganda yapıyorum..” gibi konuşmaları yaptığı esnada alkollü olduğunu ve alkolün etkisi ile bu tür konuşma yapmış olabileceğini beyan ettiği vurgulandı.