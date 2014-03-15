Gezi'de Çarşı'ya kızan Başbakan, stat inşaatını durdurma mesajı mı verdi?

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yakın dostu Hasan Gürsoy arasında geçtiği öne sürülen bir görüşmenin de yer aldığı ve Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın Gezi Parkı olaylarındaki tavrı nedeniyle Erdoğan’ın siyah beyazlı yönetime İnönü Stadı’nın inşaatını durdurabileceği mesajı verdiği iddiasını içeren, üç görüşmeden oluşan yeni bir ses kaydı yayınlandı.

Kayıttaki iddiaya göre, Başbakan Erdoğan, Beşiktaşlı eski yönetici Hasan Gürsoy’u arayarak İnönü Stadı inşaatının durdurulabileceğini ima ediyor. Kayda göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a küfür eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri de, stat inşaatının durdurulmasının yollarını arıyor. İBB yetkililerinin konuşmasında, Başbakan’ın Gezi Parkı olayları nedeniyle “barut gibi” olduğu ifadesi de yer alıyor.

Haramzadeler333 adlı Twitter ve Youtube hesabı, Beşiktaş’ın yeni stat inşaatı ve Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı.

Yasal dinlemeler sonucu elde edilip edilmediği bilinmeyen ses kaydı özetle şöyle:

Kayıttaki iddiaya göre, Başbakan Erdoğan, Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun Başkan Fikret Orman’ın Gezi Parkı olaylarındaki tavrı nedeniyle Çarşı grubunu eleştirdiği yönündeki haberleri yalanlaması üzerine Hasan Gürsoy’u arıyor. Görüşmede, Başbakan Erdoğan, “Eğer Beşiktaş Yönetim Kurulu eğer bu işten vazgeçerse, kusura bakmasın ben de verdiğim sözlerden vazgeçiyorum” diyor.

‘Açıklama hemen kaldırılacak’

Başbakan’a Fikret Orman ile görüşeceğini söyleyen Hasan Gürsoy, kayıtta yer alan ikinci görüşmede Başbakan Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank’ı arıyor. Kayıttaki iddiaya göre, Fikret Orman’ın yanında olduğunu söyleyen Hasan Gürsoy, açıklamanın Beşiktaş’ın internet sitesinden hemen kaldırılacağını ifade ediyor.

Kayıttaki iddiaya göre, Hasan Gürsoy, Mustafa Varank’a, Fikret Orman’ın gazetecilere “Ben siyasetçi değilim. Bu iş siyasetçilerin işi ben spor kulübü yönetirim, bununla ilgili soru sorun” dediğini aktarıyor ve yönetimin ‘Fikret Orman Çarşı’yı eleştirdiği’ yönündeki haberler nedeniyle kulübe gelen tepki nedeniyle bu açıklamayı yaptığını belirtiyor.

Görüşmede Hasan Gürsoy Mustafa Varank’a ayrıca, inşaat kazısında tarihi eserlere rastlandığını ve çalışmaların durdurulabileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kazıda henüz çok aşama kaydedilmediğini söylüyor.

‘Reis barut gibi’

Ses kaydındaki üçüncü görüşmenin ise KİPTAŞ Genel Müdürü ve İBB Spor Kulübü Başkanvekili İsmet Yıldırım ile İBB eski Meclis üyesi Ahmet Hamdi Çamlı arasında geçtiği öne sürülüyor.

Kayıttaki iddiaya göre, Ahmet Hamdi Çamlı, Başbakan Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemleri nedeniyle çok öfkeli olduğunu “Reis barut gibi” sözleriyle aktarıyor. Ahmet Hamdi Çamlı, “Sabrediyorum diyor. Önümüzdeki hafta analarını sikeceğim dedi hepsinin” ifadesini kullanarak, “Biz, onu o tarzından anladık onun sin kaflarını neyse” diye ekliyor.

Konuşmanın son kısmında Ahmet Hamdi Çamlı ile İsmet Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Çarşı Gezi olaylarına renk kattı. Artık Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar bile Beşiktaşlı oldu. Ama biz spor kulübüyüz. Siyasi olaylar bizim işimiz değil” sözlerini değerlendiriyor. Görüşmeyi gerçekleştiren iki ismin Fikret Orman hakkında kullandığı küfür ve hakaretler dikkat çekiyor.

Fikret Orman’a küfür ve hakaret

Kayıttaki iddia ya göre, Ahmet Hamdi Çamlı, İsmet Yıldırım’a “Ya bu Fikret Orman i**** arasana bir” diyor. Yıldırım’ın “Arayayım, ne diyor?” demesi üzerine Ahmet Hamdi Çamlı “De ki ulan p** de, yani böyle deme de ben diyorum. Sen de, bu beyanattan ne demek istiyorsun de ya sana” diyerek, Fikret Orman’ın beyanatını okuyor ve “Çarşı, “O**** Tayyip” diye bağırıyor” ifadesini kullanıyor.

'Stadı durdurmanın yollarını arayacağız'

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Fikret Orman’a talimat verdiğini öne süren Çamlı, Beşiktaş’ın sürmekte olan stat inşaatıyla ilgili şunları söylüyor: “Şerefsiz ya, bu o…... O stadı durduracağız haberin olsun. Şimdi bak abicim, bu stadı durdurmanın yollarını arayacağız. Çarşı grubu küfür ediyor reise biliyor musun? Kurabiye Tayyip diye bağırıyorlar, Kurabiye Tayyip.”