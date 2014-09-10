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ABD, Çarşı'nın darbeyle suçlanması için ne dedi?

ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf'e TİB'e internet sitelerine erişimi resen engelleme yetkisi veren torba yasa da soruldu

10 Eylül 2014 13:17

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf'e günlük basın toplantısında, Türkiye'de internet erişimini kısıtlamaya yönelik hazırlanan ve mecliste kabul edilen yeni tasarı soruldu.

Sözcü, Türk yetkililerle internet ve medya özgürlüğü ile ilgili endişelerini düzenli olarak paylaştıklarını belirtti. "Türkiye'de her türlü medyaya açık ulaşım sağlanması konusunda ısrar ediyoruz” diyen Harf, bu tür konuşmalara devam edeceklerini vurguladı.

Harf'e, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın Gezi Parkı olaylarındaki rolü nedeniyle yöneltilen darbe suçlamasıyla ilgili olarak ise "Bu haberleri tabii ki izliyoruz. Biz ifade ve toplanma özgürlüğünü, barışçıl şekilde protesto etmek hakkı da dahil olmak üzere Türkiye’de ve dünyada destekliyoruz. Türkiye’nin bu temel özgürlüklere sahip çıkmasını istiyoruz'' dedi.

 

'Türkiye temel özgürlüklere sahip çıksın'

 

Basın toplantısında Dışişleri sözcüsü Harf'e geçtiğimiz yaz Türkiye'deki Gezi Parkı protestolarına katılan Çarşı taraftar grubunun darbe teşebbüsü ile yargılanması hakkındaki gelişmeler de soruldu.

Marie Harf bu konuda "Bu haberleri tabii ki izliyoruz. Biz ifade ve toplanma özgürlüğünü, barışçıl şekilde protesto etmek hakkı da dahil olmak üzere Türkiye’de ve dünyada destekliyoruz. Türkiye’nin bu temel özgürlüklere sahip çıkmasını istiyoruz'' dedi.

 

'Torba Kanun' tasarısında TİB değişikliği

 

Kamuoyunda “Torba Kanun” tasarısı olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı mecliste bugün 231 kabul,17 ret oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Meclisteki görüşmeler sırasında internetle ilgili de bir düzenleme eklendi. 

Buna göre, kişilerin internette hangi adreslere girdiği ve ne kadar kaldığına dair trafik bilgileri artık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda saklanacak. Tasarı ile TİB Başkanı'nın interneti resen kapatma yetkisi de genişletildi.

TİB Başkanı "ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi" için, 4 saat içinde internete erişimi engelleyebilecek.

 

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