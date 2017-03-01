Carrefoursa'dan 'dev yatırım' planı

Hızlı büyüme hedefiyle 2015 yılında Kiler Alışveriş mağazalarını satın alan Carrefoursa, söz konusu mağazaların dönüşümü ve karşılaşılan operasyonel zorlukların etkisiyle kârlılıkta ciddi düşüş yaşarken, 2016 yılını 432,2 milyon lira zararla tamamladı.

2017'de ise "dengeli büyüme ve kârlılığa" odaklanacağını açıklayan şirket, Like-for-like (birebir) satışlarda enflasyon üzerinde ciro artışı hedeflerken, 100 milyon liranın üzerinde de yatırım planlıyor.

Sabancı Holding ve Fransız Carrefour'un perakende alanındaki iştiraki Carrefoursa 2016 yılında 432.2 milyon lira zarar açıkladı. Şirket bir önceki yıl da 31.7 milyon lira zarar etmişti. Carrefoursa'nın 2016 hasılatı ise yüzde 14 artışla 4.49 milyar lira olarak gerçekleşti.

Reuters'ın haberine göre, şirketin değerlendirme toplantısında konuşan Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, 2016'yı "hazım ve iyileştirme" yılı olarak tanımlayarak, "2016 kolay bir yıl değildi. Müthiş bir büyüme döneminden sonra bizim için bir hazım dönemiydi. Aşırı hızlı büyüyünce kontrol dışına çıkabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. 2016 bizim için dengemizi yeniden sağlama yılıydı" dedi ve ekledi:

"2015 son çeyrekten itibaren bir düşüş yaşadık. Yeni açtığımız mağazaları hazmetmemiz gerekiyor. Operasyonel kârlılığımız 2016 ikinci çeyrekte eksi yüzde 2.4'e kadar geriledi. Ancak son çeyrekte yüzde 2.7'ye kadar yükseldi. Zor bir dönüşüm içindeydik."

Kiler'in 196 mağazasını satın almıştı

Carrefoursa 2015 yılında Kiler Alışveriş'in 196 mağazasını satın almıştı. Ergin'in verdiği bilgiye göre, bu mağazaların dönüşüm, iyileştirme ve hazım çalışmalarının yürütüldüğü 2016 yılında, devralınan mağazalardan 48 tanesi ise kapatıldı.

Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Carrefoursa'nın 2016 sonu itibarıyla gurme ve mini formatında 619, hipermarket formatında ise 37 mağazası bulunuyor.

Carrefoursa'nın 2015'in son çeyreğinden itibaren kârlılıkta düşüş yaşadığını belirten Ergin'in verdiği bilgiye göre şirketin FAVÖK marjı 2016'nın ilk çeyreğinde yüzde eksi 0.4, ikinci çeyrekte yüzde eksi 2.4, üçüncü çeyrekte yüzde eksi 0.5 olurken; son çeyrekte ise artıya dönerek yüzde 2.7'ye yükseldi.

İyileştirme çalışmaları kapsamında ürün gamında da yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Ergin, "Geçmiş yıllarda çok ciddi satın almalar yaptık. Bunun da etkisiyle çok büyük bir ürün çeşitliliğimiz oldu. Ürün gamımızı üçte bir oranında azalttık. 60,000'den neredeyse 40,000 seviyesine indirdik" diye konuştu.

Ergin bir soru üzerine, şirketin ana ortağı Carrefour'un hem izlenen stratejiden hem de sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

2017'de kârlılığa odaklanacak

Carrefoursa'nın 2017'de ise dengeli büyüme ve kârlılığa odaklanacağını vurgulayan Ergin, "2017 yılından kaygılı değiliz. İyi bir sene olmasını bekliyoruz. Like-for-like (birebir) satışlarda enflasyon üzerinde ciro artışı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Ergin, şirketin bu yıl kâra geçip geçmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine ise, "Net kâr edemeyebiliriz" dedi.

Ergin, Mart sonuna kadar tedarik zincirinde ise çok büyük bir "devrim" yaşayacaklarını ifade etti.

2016'da 69 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Ergin, 2017 için ise 100 milyon liranın üzerinde yatırım planladıklarını; bu tutara yeni açılacak mağazaların yanı sıra, mevcut mağazaların yenilenmesi, başka yere taşınmasının da dahil olduğunu söyledi.

Ancak Ergin 2017'de kaç mağaza açacaklarına ilişkin bir bilgi vermedi.

Carrefoursa'nın daha önce orta vadeli planlamasında 2016 için koyduğu 1,000 mağaza hedefinin neden gerisinde kalındığı ile ilgili bir soru üzerine ise Ergin, "Beklediğimizden daha zor bir sürecin önümüzde olması etkili oldu. Transformasyonlarda beklediğimizden daha fazla vakit kaybetmemizden kaynaklandı. Hem satın almalar, hem de yeni mağazalar anlamında" diye konuştu.

Ergin, Carrefoursa'nın bu yıl en az 3,000 işe alım planladığını belirterek, bu sayıya yeni mağazalar nedeniyle işe alınacaklar ve rotasyonların dahil olduğunu söyledi.

Firma satın alma olmaz, lokasyon bazlı satın alma olabilir

Carrefoursa'nın bundan sonra yeni bir satın alma planı bulunup bulunmadığı ile ilgili soru üzerine ise Ergin, şirket satın almanın söz konusu olmadığını ancak lokasyon bazlı satın alma yapabileceklerini belirtti.

Ergin, ayrıca finansal anlamda uygun bir teklif geldiğinde Carrefoursa bünyesindeki arazilerin satışını değerlendireceklerini söyledi.

Perakende sektörünün geneline yönelik değerlendirmelerde bulunan Ergin, 400 metrekarenin altındaki marketlerde verimliliğin ciddi anmlamda düştüğüne dikkat çekti.

Türkiye'de geçtiğimiz yılda 400 metrekare altındaki marketlerde ciddi bir büyüme yaşandığına dikkat çeken Ergin, "Ürün çeşidinin ve hizmet farklılaşmasının az olduğu bu formatlarda ağırlıklı olarak faaliyet gösteren şirketler için ciddi verimlilik sıkıntısı olduğuna yönelik veriler bulunuyor. Çok hızlı büyümeye dayalı bu verimlilik sıkıntısının bu tür şirketlerde artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.